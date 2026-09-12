খেলতে গিয়ে নিখোঁজ, হাওরে মিলল দুই শিশুর মরদেহ

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে বাড়ির পাশে হাওরের পানিতে ডুবে ওবায়দুল্লাহ (৫) ও শাহাদত (৪) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের জাহেরপুর গ্রামের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ওবায়দুল্লাহ জাহেরপুর গ্রামের মো. সেলিম মিয়ার ছেলে এবং শাহাদত একই গ্রামের মো. সেকুল মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকালে দুই শিশু জাহেরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে খেলছিল। একপর্যায়ে তারা বিদ্যালয়ের পাশের হাওরের পানিতে পড়ে যায়। কখন তারা পানিতে তলিয়ে যায়, তা কেউ টের পাননি। পরে শিশু দুটিকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।
একপর্যায়ে স্থানীয় লোকজন হাওরের পানিতে নেমে শিশু দুটিকে উদ্ধার করেন। তবে ততক্ষণে তাদের মৃত্যু হয়।
ঘটনার পর খালিয়াজুরী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মঞ্জুর মিয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত শিশুদের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন।
খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসির উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শিশু দুটির মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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