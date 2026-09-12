সিগন্যাল অমান্য করে পালাতে গিয়ে ধাক্কা, এসআই-কনস্টেবল আহত

রাজশাহীতে পৃথক চেকপোস্টে সিগন্যাল অমান্য করে দুই পুলিশ সদস্যকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেছেন দুই মোটরসাইকেলচালক।
গতকাল শুক্রবার বিকেলে ও সন্ধ্যায় নগরের বিহাস মোড় ও কাটাখালী বাজারে দুটি ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন মতিহার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কিবরিয়া আহমেদ ও কাটাখালী থানার কনস্টেবল রবিউল ইসলাম। ঘটনার পর দুজনকেই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যায় নগরীর কাটাখালী বাজারে চেকপোস্টে দায়িত্ব পালনকালে কনস্টেবল রবিউল ইসলাম একটি মোটরসাইকেল চালককে থামার জন্য সিগন্যাল দেন। তবে চালক সিগন্যাল অমান্য করে কনস্টেবল রবিউল ইসলামকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। এতে রবিউল আহত হন।
একইভাবে বিকেলে নগরীর বিহাস মোড়ে পুলিশের সিগন্যাল অমান্য করে পালিয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত হন এসআই কিবরিয়া আহমেদ। তিনি মাথার বাম পাশে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন।
এ দুটি ঘটনার পরে দায়িত্বে থাকা অন্য পুলিশ সদস্যরা আহত দুজনকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তাঁরা সেখানে চিকিৎসাধীন।
কাটাখালী থানার ওসি মো. নুরুজ্জামান ও মতিহার থানার ওসি মোহাম্মদ গোলাম কবির জানান, দুটি ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে দুই থানায় পৃথক মামলা করেছে। অভিযুক্ত দুই মোটরসাইকেলচালককে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।
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