Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে ৮ জন আটক‎

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

‎রাজধানীর মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনীর ও পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৮ জনকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ বিশেষ অভিযান শুরু করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

‎পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকদিন আগে জেনেভা ক্যাম্পে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়। সেই ঘটনার পর নিয়মিতই অভিযান চালানো হচ্ছে। মঙ্গলবার রাতেও সেখানে অভিযান চালানো হয়।

তবে স্থানীয় একটি সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এক সদস্যসহ ক্যাম্পের এক ব্যক্তির ওপর বুনিয়া সোহেল ও শান্তি গ্রুপের সদস্যরা অতর্কিত হামলা চালায়। এতে তারা দুজনই গুরুতর আহত হন। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপরই ক্যাম্পে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী।

‎অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাত সাড়ে ৯টা থেকে মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে একটি বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই অভিযান চলছে। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য আহত হয়েছে এমন কোনো তথ্য নেই বলে জানান তিনি।

‎এদিকে ক্যাম্পে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে রাত ১২টা পর্যন্ত বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। তাৎক্ষনিকভাবে সবার নাম পরিচয় জানা যায়নি।

‎মোহাম্মদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কাজী মো. রফিক আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত আট জনকে আটক করে থানায় নিয়ে এসেছি। তাদের বিষয়ে যাচাই-বাছাই চলছে। যাচাই-বাছাইয়ের পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

মোহাম্মদপুরঢাকা জেলাপুলিশঅভিযানরাজধানীঢাকা বিভাগসেনাবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে ৮ জন আটক‎

জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে ৮ জন আটক‎

শরীয়তপুরে কৃষকদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

শরীয়তপুরে কৃষকদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

টেকনাফে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে বিজিবি

টেকনাফে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে বিজিবি

দেশে কোনো বৈধ সিসা বার নেই, চলছে রেস্তোরাঁর আড়ালে: ডিএনসি

দেশে কোনো বৈধ সিসা বার নেই, চলছে রেস্তোরাঁর আড়ালে: ডিএনসি