Ajker Patrika
ঢাকা

খিলগাঁওয়ে বিদেশি পিস্তলসহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খিলগাঁওয়ে বিদেশি পিস্তলসহ গ্রেপ্তার ১
প্রতীকী ছবি

‎রাজধানীর খিলগাঁওয়ের পশ্চিম নন্দিপাড়া এলাকা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন, ওয়াকিটকি ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ মো. শুক্কুর আলী (৪৫) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৩।

পশ্চিম নন্দিপাড়ার কেরফা গলিতে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে শুক্কুর আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় র‍্যাব-৩।

‎র‍্যাব-৩ জানায়, গ্রেপ্তারের সময় শুক্কুর আলীকে তল্লাশি করে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, একটি ওয়াকিটকি সেট, একটি ব্যাটন, একটি ওয়াকিটকি চার্জার এবং দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ‎র‍্যাবের দাবি, গ্রেপ্তার শুক্কুর আলীর বিরুদ্ধে খিলগাঁও থানায় একাধিক মাদক ও অস্ত্র মামলা রয়েছে।

‎এ ঘটনায় শুক্কুর আলীর বিরুদ্ধে খিলগাঁও থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীর‍্যাবঢাকা বিভাগগ্রেপ্তার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত