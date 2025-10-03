Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রী নামিয়ে গুলি ছুড়ে বাসে আগুন দিল দুর্বৃত্তরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরে আলিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার সকাল সোয়া ৭টার দিকে শেওড়াপাড়ায় ২৬৬ নম্বর মেট্রোরেল পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। বাসে থাকা যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়ার পর দুর্বৃত্তরা গুলি ছুড়ে বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

কাফরুল থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, মিরপুর থেকে আগারগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল বাসটি। পথে কয়েকজন দুর্বৃত্ত এসে হাতের ইশারায় বাস থামাতে বলে। এরপর চালক ও সহকারীকে মারধর করে নামিয়ে দেয়। আতঙ্কে যাত্রীরাও বাস থেকে নেমে পড়েন। এ সময় দুর্বৃত্তরা বাসের সামনের কাচে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

প্রাথমিক তদন্তের বরাত দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, আলিফ পরিবহনে ‘চেকার’ নিয়োগ নিয়ে বিরোধের জেরে এ অগ্নিসংযোগ ঘটতে পারে।

ওসি বলেন, ‘বাসের চেকার নিয়োগকে কেন্দ্র করে ঝামেলা চলছিল। সেই বিরোধ থেকেই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।’

বাস কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে, সম্প্রতি নেছার নামে এক ব্যক্তি চাঁদার দাবিতে তাঁদের কর্মীদের আহত করেছিলেন। এই ঘটনার সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততা থাকতে পারে বলে তাঁরা সন্দেহ করছেন।

মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মাকছুদুর রহমান বলেন, বাস কোম্পানিতে কিছু কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছিল। ক্ষুব্ধ হয়ে সেই কর্মীরাই হয়তো এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তদন্তের পর প্রকৃত কারণ জানা যাবে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে ১৫ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ বলেন, ‘কয়েকজন যুবক এসে বাসে আগুন দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।’

ওই এলাকায় থাকা ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দি নিয়ে অগ্নিসংযোগকারীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। আগুনে বাসটির উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজ সকাল সোয়া ৭টার দিকে আলিফ পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। তিন-চারজন যুবক বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট গিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে। বাসটি মিরপুর থেকে আগারগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বাসটি পুরোপুরি পুড়ে না গেলেও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে বাসটিকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

মিরপুরবাসঢাকা জেলাআগুনঢাকা বিভাগঢাকা
