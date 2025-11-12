Ajker Patrika

রাজধানীর মিরপুরে বাসে অগ্নিসংযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দুপুরে শতাব্দী পরিবহনের বাসে আগুন দেওয়া হয়। ছবি: স্ক্রিনশট
দুপুরে শতাব্দী পরিবহনের বাসে আগুন দেওয়া হয়। ছবি: স্ক্রিনশট

রাজধানী ঢাকার মিরপুর ১ নম্বরে একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ট্রাফিক মিরপুর বিভাগের বরাত দিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ এক বার্তায় জানিয়েছে, আজ বুধবার দুপুর আনুমানিক ১টা ৩ মিনিটে বাসে আগুন দেওয়া হয়।

ট্রাফিক বিভাগ বলেছে, মিরপুর ১ নম্বরে সনি স্কয়ারের রূপায়ণ টাওয়ারের সামনে শতাব্দী পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। বাসটিতে অগ্নিসংযোগকারীর পরিচয় জানা যায়নি। আশপাশের লোকজনের সহায়তায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে।

বিষয়:

বাসআগুনঢাকা বিভাগদুর্বৃত্তরা
