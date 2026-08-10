জাল টাকা নিয়ে সোনা কিনতে গিয়ে গ্রেপ্তার রুবেল কারাগারে

রাজধানীর বনানীতে প্রায় ৫৭ লাখ টাকার জাল নোট দিয়ে সোনার অলংকার কেনার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার রুবেল আহম্মেদ ফকিরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ সোমবার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রিপন হোসেন তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
দুই দিনের রিমান্ড শেষে রুবেলকে আদালতে হাজির করে বনানী থানা–পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই মো. জুম্মান খান তাঁকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
আদালতের বনানী থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই মোক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
গত ৭ আগস্ট আদালতে হাজির করে রুবেলকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এর আগে এর আগে, গত ৬ আগস্ট বনানী সুপার মার্কেট থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ৬ আগস্ট বনানী সুপার মার্কেটের একটি জুয়েলার্সে ভাগনির বিয়ের জন্য প্রায় ২০-২১ ভরি সোনার অলংকার কেনার কথা বলে ৫৭ লাখ ৫ হাজার টাকার জাল নোট দিয়ে মূল্য পরিশোধের চেষ্টা করেন রুবেল ও তাঁর সহযোগী। কর্মচারীদের সন্দেহ হলে তারা পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় রুবেলকে আটক করা হলেও তার সহযোগী পালিয়ে যান।
ঘটনাস্থল থেকে ৫৭ লাখ ৫ হাজার টাকার জাল নোট ও একটি ট্রলিব্যাগ জব্দ করে পুলিশ। এ ঘটনায় মনিমালা জুয়েলার্সের ম্যানেজার শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে গ্রেপ্তার আসামিসহ দুজনের নামে বিশেষ ক্ষমতা আইনে বনানী থানায় মামলাটি করেন।
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