Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সাভার থানার পাশে পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সাভার পৌর কমিউনিটি সেন্টারের পরিত্যক্ত ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির হাত বাধা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় লাশ উদ্ধারের পর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করে।

থানা রোডের পাশে অবস্থিত পৌর কমিউনিটি সেন্টারের ১০০ গজের মধ্যে সাভার থানা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সাভার সরকারি কলেজ, প্রেসক্লাবসহ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রয়েছে।

পুলিশ জানায়, আজ সন্ধ্যায় কমিউনিটি সেন্টার থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয় লোকজন সাভার থানাকে অবহিত করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে হাত বাঁধা এক ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখে। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। পরে বিষয়টি ঢাকা জেলা পিবিআইকে জানানো হয়।

ঢাকা জেলা পিবিআইয়ের পরিদর্শক গোবিন্দলাল দে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে লাশের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে। আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে।

গোবিন্দলাল দে আরও বলেন, সাভার থানা-পুলিশ লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করছে। প্রতিবেদন তৈরি করার পর লাশ মর্গে পাঠানো হবে।

বিষয়:

উদ্ধারঢাকা বিভাগসাভারলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতে ইসলাম থাকবে, মানিয়ে নিতে শিখুন: আরএসএস প্রধান

সকালে তাল কুড়াতে গিয়ে নিখোঁজ, দুপুরে মাটি খুঁড়ে মিলল নারীর গলাকাটা লাশ

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া: ব্যাংকে লুকিয়ে থেকে রাতে ম্যানেজারকে ফোন করল ‘চোর’

মামলায় ‘অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার’ অভিযোগ লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে

জঙ্গলে পড়ে ছিল হাত-পা ও চোখ বাঁধা অজ্ঞাতনামা লাশ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

নির্বাচনের আগে সংস্কার ও গণহত্যার বিচারের রোডম্যাপ দিতে হবে

নির্বাচনের আগে সংস্কার ও গণহত্যার বিচারের রোডম্যাপ দিতে হবে

কাকরাইলে সংঘর্ষ: রাজশাহীতে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ

কাকরাইলে সংঘর্ষ: রাজশাহীতে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ

‘মব’ করে স্কুলছাত্র হত্যার ঘটনায় আরও একজন গ্রেপ্তার

‘মব’ করে স্কুলছাত্র হত্যার ঘটনায় আরও একজন গ্রেপ্তার

আমীর খসরুর সামনেই বিএনপির দুই পক্ষের হাতাহাতি

আমীর খসরুর সামনেই বিএনপির দুই পক্ষের হাতাহাতি