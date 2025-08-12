Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১০: ১৪
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশের চট্টগ্রামমুখী সার্ভিস লেনে যাত্রীবাহী বাস উল্টে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশের চট্টগ্রামমুখী সার্ভিস লেনে যাত্রীবাহী বাস উল্টে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশের চট্টগ্রামমুখী সার্ভিস লেনে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে গেছে। এতে যান চলাচল ব্যাহত হয়ে চিটাগাং রোড থেকে মৌচাক এলাকা পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৬টার দিকে মহাসড়কের আমিজউদদীন পেট্রল পাম্পের উল্টো পাশে চট্টগ্রামমুখী লেনে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কয়েকজন আহত হলে তাঁদের পথচারীরা উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সার্ভিস লেনে একটি বাস চলন্ত অবস্থায় সড়কের ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়। এতে কয়েকজন আহত হয়। তাৎক্ষণিক পথচারীরা তাদের হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন বলেন, ‘সকালে একটি যাত্রীবাহী বাস উলটে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেখানে পুলিশ পাঠিয়েছি। বাসটি সড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে।’

যানজট ও আহতদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ইতিমধ্যে আমরা সার্ভিস লেনের একটি পাশ দিয়ে গাড়ি যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছি। এ ছাড়া সড়কের মাঝের লেনটি দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। আহতের কথা আমি শুনেছি, তবে এখানো কারও নাম-পরিচয় জানা যায়নি।’

বিষয়:

যানজটনারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জঢাকা বিভাগচট্টগ্রামঢাকামহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

মোবাইলে সর্বত্র ইন্টারনেট সংযোগ দেবে স্টারলিংকের ডাইরেক্ট-টু-সেল

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু: গভর্নর

মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

সম্পর্কিত

নওগাঁ জেলা বিএনপির সভাপতি নান্নু, সম্পাদক রিপন

নওগাঁ জেলা বিএনপির সভাপতি নান্নু, সম্পাদক রিপন

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

সাংবাদিক তুহিন হত্যা: আরেক আসামি ঢাকায় গ্রেপ্তার

সাংবাদিক তুহিন হত্যা: আরেক আসামি ঢাকায় গ্রেপ্তার

ভ্যান ছিনতাই করতে হত্যা, ১২ দিন পর মিলল চালকের লাশ

ভ্যান ছিনতাই করতে হত্যা, ১২ দিন পর মিলল চালকের লাশ