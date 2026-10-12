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রাজধানীর মোহাম্মদপুরে গির্জার ৭০ কেজির ঘণ্টা চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৬, ১২: ৪২
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে গির্জার ৭০ কেজির ঘণ্টা চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪
মিরপুরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্মিত আবাসন প্রকল্পের ভবনের লিফট ছিঁড়ে পড়ে তিনজন আহত হন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সেন্ট ক্রিস্টিনা ক্যাথলিক চার্চের ৭০ কেজি ওজনের ঘণ্টা চুরির অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে এসআরবি-২। রোববার (১২ অক্টোবর) মোহাম্মদপুরের লালমাটিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এসআরবি-২-এর উপপরিচালক (মিডিয়া) মেজর এম মুবীন রহমান তাপস স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

এসআরবি জানায়, গ্রেপ্তার চারজনের মধ্যে ঘণ্টা চুরির সঙ্গে জড়িতদের মূল হোতা মো. আলমগীর হোসেন (৪৫) ও চুরি হওয়া ঘণ্টার ক্রেতা মো. রিফাতুল ইসলাম অন্তর (২৫)। এর আগে ৩ অক্টোবর এ ঘটনায় রহিম বাদশাহ (৪১) ও সোহাগ (২৯) নামে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের মধ্যে আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় ডাকাতির প্রস্তুতির একটি ও সিঁধেল চুরির দুটি মামলা রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

এসআরবির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১ অক্টোবর আসাদগেট-সংলগ্ন সেন্ট ক্রিস্টিনা ক্যাথলিক চার্চ থেকে বিভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরি প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা মূল্যের ঘণ্টাটি চুরি হয়। এ ঘটনায় চার্চের সদস্য পিটার বাড়ৈ বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। মামলায় দণ্ডবিধির ৪৫৭ ও ৩৮০ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

ঘটনার পর থেকেই চুরি হওয়া ঘণ্টা উদ্ধার ও জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা নজরদারি শুরু করে এসআরবি-২। এর ধারাবাহিকতায় ৩ অক্টোবর মোহাম্মদপুর থেকে রহিম বাদশাহ ও গাজীপুর থেকে সোহাগকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ১১ অক্টোবর লালমাটিয়ায় অভিযান চালিয়ে আলমগীর ও অন্তরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিসিটিভি বন্ধ করে গির্জার ৭০ কেজি ওজনের ঘণ্টা চুরি, ডাস্টবিনে উদ্ধারসিসিটিভি বন্ধ করে গির্জার ৭০ কেজি ওজনের ঘণ্টা চুরি, ডাস্টবিনে উদ্ধার

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, চুরি হওয়া ঘণ্টাটি ২ অক্টোবর লালমাটিয়ার একটি ময়লার স্তূপ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ।

বিষয়:

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