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সাভারে ৩৪ ঘণ্টা ধরে ইতালিপ্রবাসী নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ৫৬
সাভারে ৩৪ ঘণ্টা ধরে ইতালিপ্রবাসী নিখোঁজ
কাজী জাবের । ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার সাভারে ৩৪ ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ রয়েছেন ইতালিপ্রবাসী কাজী জাবের (৩৪)। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনায় সাভার মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন তাঁর বাবা।

কাজী জাবের সাভার পৌরসভার সবুজবাগ এলাকার বাচ্চু কাজীর ছেলে।

বাচ্চু কাজী জানান, তাঁরা সপরিবারে ইতালিতে বসবাস করেন। কাজী জাবেরও স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে ইতালিতে থাকেন। ৫ অক্টোবর পরিবারসহ বাংলাদেশে আসেন জাবের।

বাচ্চু কাজী বলেন, ‘গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে বাসা থেকে বের হয় জাবের। এর পর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ওই দিন রাত ১১টার দিকে আমার মোবাইল ফোনের ইমু নম্বরে ছেলে শুধু একটি বার্তা পাঠায়। সেখানে লেখা ছিল—‘আমি ভালো আছি, সকালে বাসায় ফিরব’। এর পর থেকে আর কোনো যোগাযোগ করেনি। বাসায়ও ফেরেনি, মোবাইল ফোনটিও বন্ধ।’

জাবেরের বাবা আরও বলেন, ‘আমাদের সুখের সংসার। কারও সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই। ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারাও জানিয়েছে, জাবের তাদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। ছেলে কোনো বিপদে পড়েছে কি না, সেই দুশ্চিন্তায় আমাদের সময় কাটছে।’

এ বিষয়ে সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, ইতালিপ্রবাসী ওই ব্যক্তির নিখোঁজের ঘটনায় জিডি হয়েছে। তাঁকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

প্রবাসীঢাকা জেলাসাভারসাধারণ ডায়েরিজেলার খবরজিডি
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