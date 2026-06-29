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রাজধানীর শ্যামলীতে কিশোর গ্যাং লিডার ধ্বংস কবির গ্রেপ্তার: র‍্যাব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর শ্যামলীতে কিশোর গ্যাং লিডার ধ্বংস কবির গ্রেপ্তার: র‍্যাব
আদাবরের শ্যামলী হাউজিংয়ের ৪ নম্বর সড়ক থেকে গ্রেপ্তার কিশোর গ্যাং লিডার কবির ওরফে ধ্বংস কবির। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর আদাবর ও তেজগাঁও থানা এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত ‘কবজিকাটা আনোয়ার’ গ্রুপের অন্যতম সদস্য, মাদক ব্যবসায়ী ও কিশোর গ্যাং লিডার কবির ওরফে ধ্বংস কবিরসহ তিন ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-২। এ সময় এদের কাছ থেকে তিনটি চাপাতি উদ্ধার করা হয়।

আজ সোমবার সকালে র্যাব-২ এর উপপরিচালক (মিডিয়া) মেজর এম মুবীন রহমান তাপস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

র্যাব-২ জানায়, গত ২৮ জুন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আদাবর এলাকার শ্যামলী হাউজিংয়ের ৪ নম্বর সড়কে অভিযান চালানো হয়। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে কবজিকাটা আনোয়ার গ্রুপের অন্যতম সদস্য, মাদক ব্যবসায়ী ও কিশোর গ্যাং লিডার কবির ওরফে ধ্বংস কবির (৩৮) এবং তার সহযোগী আব্দুর রহমানকে (৩৫) দুটি চাপাতিসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

একই দিন তেজগাঁও থানার কারওয়ান বাজার এলাকায় পৃথক অভিযানে স্বীকৃত কিশোর গ্যাং লিডার এবং একাধিক মাদক ও ছিনতাই মামলার আসামি মো. বিল্লাল হোসেনকে (২৮) একটি চাপাতিসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

র্যাব জানায়, গ্রেপ্তারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে যোগসাজশে মোহাম্মদপুর, আদাবরসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাই, ডাকাতি, চুরিসহ অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

র্যাব-২ এর পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, ধ্বংস কবিরের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক-সংক্রান্ত পাঁচটি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া বিল্লাল হোসেনের বিরুদ্ধে ডাকাতি, ছিনতাই, মাদকসহ মোট ১১টি মামলা রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীর‍্যাবঢাকা বিভাগকিশোর গ্যাং
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