Ajker Patrika
ঢাকা

পল্লবীতে শিশু ধর্ষণ ও হত্যা: জরিমানার ৭ লাখ টাকা পাবে শিশুর পরিবার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পল্লবীতে শিশু ধর্ষণ ও হত্যা: জরিমানার ৭ লাখ টাকা পাবে শিশুর পরিবার
পল্লবীতে শিশু ধর্ষণ-হত্যা মামলায় সোহেল ও তাঁর স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ছবি: ফোকাস বাংলা

রাজধানীর পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় আসামি সোহেল রানা ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না খাতুনকে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি ৭ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই জরিমানার টাকা পাবে শিশুর উত্তরাধিকারীগণ।

আজ রোববার ঢাকা মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাসরুর সালেকীন এই রায় ঘোষণা করেন।

রায়ের আগে আসামি সোহেল ও স্বপ্নাকে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় হাজির করা হয়। রায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯ (২) ধারায় ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় সোহেল রানাকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৯(২)/৩০ ধারায় স্বামীকে সহযোগিতার দায়ে স্বপ্নাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি সোহেল রানাকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা ও স্বপ্নাকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

রায় কার্যকর হলে শতভাগ সন্তুষ্ট হব: পল্লবীর সেই শিশুর বাবার প্রতিক্রিয়ারায় কার্যকর হলে শতভাগ সন্তুষ্ট হব: পল্লবীর সেই শিশুর বাবার প্রতিক্রিয়া

ট্রাইব্যুনাল রায়ে বলেছেন, আসামিরা জরিমানার টাকা পরিশোধ করলে ওই টাকা শিশুর উত্তরাধিকারীগণ পাবেন। আসামিরা টাকা পরিশোধ না করলে ওই টাকা আদায়ের জন্য ট্রাইব্যুনাল আসামিদের ঠিকানা সংশ্লিষ্ট জেলা কালেক্টরদের আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আসামিদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে ৭ লাখ টাকা আদায়ের নির্দেশ দিয়ে ট্রাইব্যুনাল বলেন, আদায়কৃত ৭ লাখ টাকা শিশুর আইনগত উত্তরাধিকারদের দিতে হবে।

এ মামলার রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী বিশেষ পিপি আজিজুর রহমান দুলু বলেন, শিশুর আইনগত উত্তরাধিকারীরা হলো তার বাবা, মা ও বোন। অর্থাৎ সে পরিবারই ওই টাকা পাবে।

ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, এটা ক্ষতিপূরণ হিসেবেই শিশুর পরিবার জরিমানার টাকাটা পাবেন।

বিষয়:

ধর্ষণঢাকা বিভাগমহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়শিশু হত্যাজেলার খবরশিশুমৃত্যুদণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত