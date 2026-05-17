Ajker Patrika
ঢাকা

জাবিতে নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনায় ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

জাবি প্রতিনিধি 
ছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ক্যাম্পাসে এক নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার ঘটনায় সাত সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছে প্রশাসন।

উপাচার্য ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসানের সভাপতিত্বে শনিবার (১৬ মে) অনুষ্ঠিত জরুরি প্রশাসনিক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ফার্মেসি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সোহেল রানাকে সভাপতি করে গঠিত কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

তদন্ত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ড. নাহিদ আখতার (অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ), মো. জাকির হোসেন (অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ), ড. নাসরীন সুলতানা (অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ), ড. মো. কামরুজ্জামান (অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ), মো. জহির রায়হান (অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ) এবং সদস্যসচিব হিসেবে লুৎফর রহমান আরিফ (ডেপুটি রেজিস্ট্রার, উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তি) রয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার (১২ মে) রাত সোয়া ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজিলাতুন্নেছা হল-সংলগ্ন এলাকায় এক নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার ঘটনা ঘটে।

শিক্ষার্থীধর্ষণঢাকা জেলাঢাকা বিভাগতদন্ত কমিটিজাবিজেলার খবরজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

