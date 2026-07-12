রাজধানীতে বাসা থেকে নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার, স্বর্ণালংকার-টাকা খোয়া যাওয়ার অভিযোগ

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর দনিয়া এলাকার একটি বাসায় শাহিদা বেগম (৬৮) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাসা থেকে স্বর্ণালংকার ও টাকা খোয়া গেছে বলে অভিযোগ করেছে পরিবার।
গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে খবর পেয়ে দনিয়ার রসুলপুরে একটি বাসার সাততলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।
যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম জানান, নিহত শাহিদা বেগম ছেলের বউ শারমিন আক্তারকে নিয়ে ওই বাসায় থাকতেন। ছেলে বিল্লাল হোসেন মালয়েশিয়াপ্রবাসী। শারমিন একটি ডেন্টাল ক্লিনিকে চাকরি করতেন। শনিবার রাত শারমিন কাজ থেকে বাসায় ফিরে দেখতে পান, বাসার সবকিছু এলোমেলো এবং তাঁর শাশুড়ির রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। এরপর থানায় বিষয়টি জানান তিনি।
এসআই আরও জানান, নিহত শাহিদার গলার বামপাশে একটি ধারালো অস্ত্রের আঘাত আছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা বাসায় ঢুকে মূল্যবান জিনিস, টাকাপয়সা নেওয়ার চেষ্টা করে। ওই নারী দেখে ফেলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলার বামপাশে আঘাত করে। তাঁর গলার চেইন, কানের দুল ও পাঁচ হাজার টাকা খোয়া গেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
এসআই জানান, এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশপাশে সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নিহত নারীর বাড়ি কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া থানার শীদলাই গ্রামে। স্বামীর নাম মৃত শফিকুল ইসলাম সরকার।
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