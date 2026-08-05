Ajker Patrika
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বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে ‘বর্ষা বিপ্লবের গান’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ২৭
বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে ‘বর্ষা বিপ্লবের গান’
এনসিপির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুনসুন কালচারাল অ্যালায়েন্স এই কনসার্টের আয়োজন করেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুপুর থেকে থেমে থেমে ঝরছে বৃষ্টি। এর মধ্যেই আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে ‘বর্ষা বিপ্লবের গান’ শীর্ষক কনসার্টে জড়ো হয়েছে হাজারো মানুষ। বেলা ৩টা ৫৫ মিনিটের দিকে বাজানো হয় জাতীয় সংগীত। এরপর এনসিপির সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির সদস্যসচিব ঋআজ মোর্শেদ ও তাঁর দলের গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কনসার্ট শুরু হয়।

‘বর্ষা বিপ্লবের গান’ শীর্ষক কনসার্টে জড়ো হয়েছে হাজারো মানুষ। ছবি: আজকের পত্রিকা
‘বর্ষা বিপ্লবের গান’ শীর্ষক কনসার্টে জড়ো হয়েছে হাজারো মানুষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে বিজয়ের দিন উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে এই কনসার্টের আয়োজন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুনসুন কালচারাল অ্যালায়েন্স। কনসার্টে গানে অংশ নিচ্ছেন পারসা মাহজাবীন, সেজান, কুঁড়েঘর, আর্বোভাইরাস, এভয়েড রাফা, আসিফ আকবর, শিরোনামহীন, আর্ক (হাসান) ও আর্টসেলের মতো ব্যান্ড দল।

কনসার্টে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। ছবি: আজকের পত্রিকা
কনসার্টে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বর্ষা বিপ্লবের গানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল এবং বিশেষ অতিথি হুইপ নূর-ই-আলম ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলামের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

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বিষয়:

বৃষ্টিপাতঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগসংগীতকনসার্টএনসিপি
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