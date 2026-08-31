Ajker Patrika
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ছিনতাইয়ের কবলে শিক্ষিকা নিহত: প্যারা পনিরসহ ৩ জন রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছিনতাইয়ের কবলে শিক্ষিকা নিহত: প্যারা পনিরসহ ৩ জন রিমান্ডে
রনজিলা পারভীন। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় ছিনতাইকারী ব্যাগ ধরে টান দেওয়ায় অটোরিকশা থেকে পড়ে প্রধান শিক্ষক রনজিলা পারভিনের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার তিন আসামিকে ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ছিদ্দিক আজাদ রিমান্ডে নেওয়ার এই নির্দেশ দেন।

যাদের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন পনি ওরফে প্যারা পনির ও তাঁর সহযোগী সেড্রিক জুলিয়ান এবং মো. রাকিব হোসেন।

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আজ সোমবার বিকেলে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ তিনজনকে আদালতে হাজির করে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শেরেবাংলা নগর থানার এসআই শাহিন আসামিদের ১০ দিনের রিমান্ড আবেদনে করেন। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেকের ৫ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই শাহীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যে স্কুলে ৩৮ বছর কাটালেন, সেখানেই লাশ হয়ে ফিরলেন রনজিলাযে স্কুলে ৩৮ বছর কাটালেন, সেখানেই লাশ হয়ে ফিরলেন রনজিলা

রিমান্ড আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রেপ্তারকৃত তিনজন সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারী দলের সদস্য। ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে আর যারা জড়িত তাঁদের শনাক্ত করার জন্য এবং গ্রেপ্তার করার জন্য রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।

এর আগে, গতকাল রোববার রাজধানীর পূর্ব তেজতুরি বাজার এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-২ এর একটি দল।

উল্লেখ্য, রনজিলা পারভিন বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ী সরকারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ‎তাঁদের গ্রামের বাড়ি গাবতলী উপজেলার তরফসরতাজ গ্রামে।

রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসক দেখাতে গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে বগুড়া থেকে বাসে করে ঢাকায় আসেন রনজিলা পারভিন ও তাঁর স্বামী আবদুল মতিন। ভোরে কল্যাণপুর টার্মিনালে বাস থেকে নেমে তাঁরা অটোরিকশায় করে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার সামনের সড়কে আসতেই একটি মোটরসাইকেলে করে এসে পেছন থেকে ব্যাগ ধরে টান দেয় ছিনতাইকারীরা।

এ ঘটনায় রনজিলা পারভিন অটোরিকশা থেকে নিচে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। সঙ্গে থাকা স্বামী তাঁকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আবদুল মতিন বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলাজাতীয় সংসদশিক্ষিকাছিনতাইরিমান্ড
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