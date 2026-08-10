Ajker Patrika
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আশুলিয়ায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নিচে ভ্যানচালকের ক্ষতবিক্ষত লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
আশুলিয়ায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নিচে ভ্যানচালকের ক্ষতবিক্ষত লাশ
প্রতীকী ছবি

ঢাকার আশুলিয়ায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নিচ থেকে সুজন হাওলাদার (৩৩) নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার বিকেলে আশুলিয়ার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ৮১ নম্বর পিলারের নিচ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত সুজন হাওলাদার ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকার আমির হাওলাদারের ছেলে। পেশায় ভ্যানচালক।

পুলিশ জানায়, শনিবার (৮ আগস্ট) রাতে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকা থেকে নিখোঁজ হন সুজন। এরপর সোমবার বিকেলে আশুলিয়ার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ৮১ নম্বর পিলারের নিচে তাঁর ক্ষতবিক্ষত লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় পথচারীরা। পরে তাঁরা আশুলিয়া থানা-পুলিশকে খবর দেন।

আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হাই বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। নিহতের মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কে বা কারা তাঁকে হত্যা করেছে, তা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।

এসআই আরও জানান, নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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