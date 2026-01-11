Ajker Patrika

রাসিকের সাবেক মেয়র লিটন ও পরিবারের ৪১ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন। ফাইল ছবি
এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন। ফাইল ছবি

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) সাবেক মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, তাঁর স্ত্রী শাহীন আক্তার এবং দুই মেয়ে আনিকা ফারিহা জামান ও মায়সা সামিহা জামানের নামে থাকা বিভিন্ন ব্যাংকের ৪১টি হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (১১ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।

সিআইডি পুলিশের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম অ্যান্ড অর্গানাইজড বিভাগের পরিদর্শক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সাবেক মেয়র ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের ব্যাংক হিসাবে অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ অপরাধ ও অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২(শ) ধারার আওতাভুক্ত সম্পৃক্ত অপরাধ।

আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রাথমিক অনুসন্ধানে এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলেছে যে, খায়রুজ্জামান লিটন তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অর্থ ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করেছেন। ওই অর্থ দিয়ে সম্পদ অর্জন ও ভোগবিলাসে ব্যয় করা হয়েছে বলেও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে মামলার অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এমতাবস্থায় সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে এসব ব্যাংক হিসাবগুলোতে জমা করা অপরাধলব্ধ অর্থ অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যেন উত্তোলন করে পাচার বা অন্যত্র স্থানান্তর করতে না পারেন, সে জন্য ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।

