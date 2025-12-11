Ajker Patrika

দুই পক্ষের সংঘর্ষে শিক্ষার্থীর মৃত্যু, তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীদের ফার্মগেট অবরোধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৪৪
ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষার্থী মৃত্যুর ঘটনায় ফার্মগেটে সড়কে অবস্থান নিয়েছেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে সড়কে অবস্থান নিয়ে সবদিকের যান চলাচল বন্ধ করে দেন তাঁরা। পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থী সাকিবুল হাসান রানার মৃত্যুর প্রতিবাদে এই অবরোধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা। তাঁরা আরও জানান, ৬ ডিসেম্বর তেজগাঁও কলেজের ছাত্রাবাসে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। এ সময় তিনজন শিক্ষার্থী আহত হন। তাঁদের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকের বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র সাকিবুল হাসান রানা চার দিন ধরে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন থাকার পর গতকাল বুধবার মারা যান।

অবরোধে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী মহিমান ফাহিম অভিযোগ করে বলেন, ‘আমাদের সহপাঠী সাকিবুল হাসান রানাকে রাজনৈতিক সহিংসতার মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কলেজে তার জানাজা পড়তে চাইলেও আমাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই আমরা বাধ্য হয়ে সড়কে দাঁড়িয়েছি।’

শিক্ষার্থীদের এই অবস্থান কর্মসূচির কারণে পুরো এলাকায় তীব্র যানজট ও জনদুর্ভোগ দেখা দেয়।

এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পান্থপথ থেকে ফার্মগেটগামী সড়কটি বন্ধ দেখা গেছে। যার ফলে গ্রিনরোড, পান্থপথ, রাসেল স্কয়ার ও সোনারগাঁও থেকে আসা গাড়ির উত্তরমুখী চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। যার ফলে পান্থপথ, রাসেল স্কয়ার ও মিরপুর রোড সিগন্যালগুলোতে গাড়ির প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

