Ajker Patrika
ঢাকা

টিসিবি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ, চুক্তি নবায়ন চান ডিলাররা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ জুন ২০২৬, ১৬: ৫১
টিসিবি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ, চুক্তি নবায়ন চান ডিলাররা

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে হয়রানি ও বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ তুলেছেন টিসিবি ডিলাররা। তাঁদের দাবি, আইনিভাবে বৈধ অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও নানা অজুহাতে ডিলারদের ওপর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে চাপ, হয়রানি ও চুক্তিসংক্রান্ত অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে অনেকেই মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এ পরিস্থিতিতে টিসিবি ডিলারদের চুক্তি দ্রুত নবায়নের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। আজ রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের আকরম খাঁ হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান টিসিবি ডিলাররা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ডিলার ফরিদ উদ্দিন আহমেদ জুয়েল। তিনি বলেন, টিসিবি কর্তৃক নোটিশের মাধ্যমে ২০২৫ সালের নবায়নযোগ্য ডিলারদের নবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর পাঁচ হাজার টাকা অফেরতযোগ্য পে-অর্ডারের মাধ্যমে আবেদন করতে বলা হয়। নির্দেশনা মোতাবেক তাঁরা আবেদন করেন। টিসিবি কর্তৃপক্ষ নবায়ন আবেদনগুলো জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে সরেজমিনে তদন্তের জন্য পাঠায়।

ফরিদ উদ্দিন উল্লেখ করেন, জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সরেজমিনে তদন্ত ও সব প্রকার কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই করেন। যাঁদের সবকিছু সঠিক পেয়েছেন, সেসব ডিলারের ডিলারশিপ নবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক টিসিবি কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেন এবং ডিলারদের সঙ্গে নবায়ন চুক্তি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য টিসিবি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

ফরিদ উদ্দিন অভিযোগ করেন, টিসিবি কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক থেকে সুপারিশ প্রাপ্তির পরও এবং তাদের তৈরি করা সংশোধিত টিসিবি ডিলার নীতিমালা, ২০২৫-এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সুপারিশপ্রাপ্ত ডিলারদের বাদ দিয়ে অর্থাৎ তাদের সঙ্গে নবায়ন চুক্তি না করে নতুন করে সারা দেশে ডিলার নিয়োগ দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

এটিকে আইনত অন্যায় ও তালিকাভুক্ত ডিলারদের প্রতি অবিচার বলে দাবি করেন ফরিদ উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই, টিসিবি তার ভুল সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে এবং আমাদের সঙ্গে নবায়ন চুক্তি সম্পন্ন করবে।’

সংবাদ সম্মেলনে সোনিয়া আক্তার নামের আরেক ডিলার বলেন, ‘আমি ক্যানসারের রোগী, চতুর্থ স্টেজে আছি, আমার বাবা নেই, স্বামী নেই। আমার বেঁচে থাকার অবলম্বন এটি, এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না। আমি চাই, আমাদের দাবি মেনে নিন, না হলে আমি নিজেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে দাবি নিয়ে অবস্থান করব।’

ডিলার মাহমুদা বেগম বলেন, ‘আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, আমাদের যেভাবে ডিলার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন, আমরা সবকিছু পরিপালন করেছি। তাহলে আমাদের লাইসেন্স কেন নবায়ন হবে না।’

রফিকুল ইসলাম নামের এক ডিলার বলেন, ‘টিসিবি কর্তৃপক্ষ জেদের বশবর্তী হয়ে এগুলো করছে, টিসিবির একটি চক্র এগুলো করছে, আমাদের সব কাগজ যাচাই-বাছাই করে জেলা প্রশাসক থেকে আমাদের পক্ষে রায় দিলেও তারা আমাদের লাইসেন্স বাতিল করেছে। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’

সংবাদ সম্মেলন শেষে প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে তাঁরা মানববন্ধন করেন।

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