কেরানীগঞ্জে গাড়ি চোর চক্রের ৫ সদস্য গ্রেপ্তার

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ২৩: ৫৯
প্রতীকী ছবি

ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে গাড়ি চোর চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছেন ঢাকা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি দক্ষিণ) সদস্যরা। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে চারটি চোরাই ট্রাক উদ্ধার করা হয়।

আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সকালে ডিবি দক্ষিণের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল ইসলামের নেতৃত্বে কেরানীগঞ্জ, সাভার ও যশোরে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

সাইদুল ইসলাম জানান, ৫ অক্টোবর রাতে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের মোল্লা বাজার এলাকা থেকে মজিবুর রহমান নামের এক ব্যক্তির ডাম্প ট্রাক চুরি হয়।

এ ঘটনায় গতকাল শনিবার (১১ অক্টোবর) দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা করা হয়। মামলার সূত্র ধরে ডিবির এসআই মনির হোসেনের নেতৃত্বে চৌকস টিম একাধিক অভিযান চালিয়ে চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলো বিল্লাল ওরফে রনি, শফিকুল ইসলাম, সজিব শিকদার, সেলিম ও মাসুদ আলম।

অভিযানে মোট চারটি চোরাই ট্রাক উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে একটি ট্রাক বাদীর চুরি যাওয়া গাড়ি, যা যশোর থেকে খণ্ডিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। গাড়িগুলো ডিবি দক্ষিণ কার্যালয়ের সামনে রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা স্বীকার করেছে, তারা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ট্রাক ও পিকআপ চুরি করে যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করে বিক্রি করত।

কেরানীগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গাড়ি চোর চক্রের মূল হোতাদের শনাক্ত করা হয়েছে। শিগগির তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

