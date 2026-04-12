Ajker Patrika
ঢাকা

সড়কে দুর্ঘটনা কমাতে নিসচার সঙ্গে সেতুমন্ত্রীর বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সড়কে দুর্ঘটনা কমাতে নিসচার সঙ্গে সেতুমন্ত্রীর বৈঠক
সচিবালয়ে নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী শেখ রবিউল আলমের বৈঠক। ছবি: সংগৃহীত

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে সরকার ও সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এ লক্ষ্যে আজ রোববার সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বৈঠকে দেশের সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, দুর্ঘটনা হ্রাসে করণীয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

মন্ত্রী জানান, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সরকার ইতিমধ্যে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ নিয়েছে। সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন, মহাসড়কে আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা চালু, চালকদের প্রশিক্ষণ জোরদার এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্ঘটনা কমাতে কাজ চলছে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে শুধু সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; নাগরিক সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম, গণমাধ্যমে প্রচারণা এবং সামাজিক সংগঠনের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। এ সময় নিসচার দীর্ঘদিনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন মন্ত্রী।

এ দিকে নিসচা প্রতিনিধি দল সরকারের চলমান উদ্যোগকে ইতিবাচক উল্লেখ করে সড়ক নিরাপত্তা আরও জোরদারে কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরে। তারা মহাসড়কে গতিনিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা, ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার, চালকদের প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সড়ক নিরাপত্তা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি দুর্ঘটনা প্রবণ স্থান চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া এবং সমন্বিত জনসচেতনতা কার্যক্রম বাড়ানোর আহ্বান জানান।

প্রতিনিধিদলের প্রস্তাবগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেওয়া হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সবাই মিলে কাজ করলে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব।

পাঠকের আগ্রহ

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

মাইকিং করে চা-কফির মূল্যবৃদ্ধি, এবার চায়ের চুমুকে কাটছাঁট শ্রমজীবী মানুষের

মাইকিং করে চা-কফির মূল্যবৃদ্ধি, এবার চায়ের চুমুকে কাটছাঁট শ্রমজীবী মানুষের

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

সম্পর্কিত

বরিশালে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বিকল্প ব্যবস্থা না করায় ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগীরা

বরিশালে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বিকল্প ব্যবস্থা না করায় ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগীরা

ওয়াসার সাবেক এমডি সালামকে দুদকের জিজ্ঞাসাবাদ

ওয়াসার সাবেক এমডি সালামকে দুদকের জিজ্ঞাসাবাদ

সরকারের নিস্পৃহতায় সহিংসতা বাড়ছে: গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য

সরকারের নিস্পৃহতায় সহিংসতা বাড়ছে: গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ওপর হামলা, যুবক রিমান্ডে

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ওপর হামলা, যুবক রিমান্ডে