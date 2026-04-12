সড়কে দুর্ঘটনা কমাতে নিসচার সঙ্গে সেতুমন্ত্রীর বৈঠক

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে সরকার ও সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এ লক্ষ্যে আজ রোববার সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বৈঠকে দেশের সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, দুর্ঘটনা হ্রাসে করণীয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।
মন্ত্রী জানান, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সরকার ইতিমধ্যে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ নিয়েছে। সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন, মহাসড়কে আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা চালু, চালকদের প্রশিক্ষণ জোরদার এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্ঘটনা কমাতে কাজ চলছে।
সেতুমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে শুধু সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; নাগরিক সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম, গণমাধ্যমে প্রচারণা এবং সামাজিক সংগঠনের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। এ সময় নিসচার দীর্ঘদিনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন মন্ত্রী।
এ দিকে নিসচা প্রতিনিধি দল সরকারের চলমান উদ্যোগকে ইতিবাচক উল্লেখ করে সড়ক নিরাপত্তা আরও জোরদারে কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরে। তারা মহাসড়কে গতিনিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা, ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার, চালকদের প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সড়ক নিরাপত্তা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি দুর্ঘটনা প্রবণ স্থান চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া এবং সমন্বিত জনসচেতনতা কার্যক্রম বাড়ানোর আহ্বান জানান।
প্রতিনিধিদলের প্রস্তাবগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেওয়া হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সবাই মিলে কাজ করলে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব।
