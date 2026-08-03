Ajker Patrika
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ঢাকা

বাসার সামনে স্কুলশিশুর গলা থেকে চেন ছিনতাই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাসার সামনে স্কুলশিশুর গলা থেকে চেন ছিনতাই
বাসার সামনে থেকে শিশুর গলার চেন ছিনতাই করা হয়। ছবি: সিসিটিভির ফুটেজ

রাজধানীর উত্তরায় নিজ বাসার সামনে রিকশায় বসে থাকা এক স্কুলশিশুর গলা থেকে টান দিয়ে স্বর্ণের চেন ছিনিয়ে নিয়েছে ছিনতাইকারীরা। ঘটনার সময় শিশুটির সঙ্গে তার মা ছিলেন।

গত মঙ্গলবার দুপুরে উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টরে এ ঘটনা ঘটে। শিশুটির পরিবার জানিয়েছে, এ ঘটনায় আগামীকাল মঙ্গলবার তারা থানায় অভিযোগ করবেন।

ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বাসার সামনে রিকশা থামার পর মুহূর্তের মধ্যেই এক ব্যক্তি শিশুটির গলা থেকে চেন টেনে নিয়ে পাশেই অপেক্ষায় থাকা মোটরসাইকেলে উঠে দ্রুত চলে যায়। পুরো ঘটনাটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘটে।

শিশুটির বাবা জানান, ঘটনার দিন তিনি দেশের বাইরে ছিলেন। প্রতিদিনের মতো কেজিতে পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে বিদ্যালয় থেকে রিকশায় করে বাসায় ফিরছিলেন তাঁর স্ত্রী। দুপুরের দিকে উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টরের ১৩ নম্বর রোডের ২৬ নম্বর বাসার সামনে রিকশাটি থামায়। আগে থেকেই একটি মোটরসাইকেলে থাকা দুই ব্যক্তি ধীরগতিতে তাদের অনুসরণ করছিল।

ভুক্তভোগী শিশুটির বাবা বলেন, রিকশা থামার সঙ্গে সঙ্গেই মোটরসাইকেল থেকে একজন নেমে এসে শিশুটির গলায় থাকা স্বর্ণের চেন টান দিয়ে ছিনিয়ে নেয়। পরে সে দ্রুত মোটরসাইকেলে উঠে সহযোগীকে নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

শিশুটির পরিবার জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আইনি ব্যবস্থা নিতে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

বিষয়:

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