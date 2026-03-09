Ajker Patrika
ঢাকা

রমনা এলাকায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৯ মার্চ ২০২৬, ১৪: ২৪
রমনা এলাকায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু
রাজধানীর রমনা এলাকায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় আব্দুল বারি (৩১) নামে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত পৌনে ১২টার দিকে রমনা থানার ডিবি ক্রসিংয়ে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আবু হানিফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, রাতে ডিবি অফিস ক্রসিং দিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন ওই যুবক। এ সময় একটি দ্রুতগামী কাভার্ড ভ্যান এসে ধাক্কা দেয়। মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

এসআই আরও জানান, ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখে নিহতের নাম-পরিচয় পাওয়া গেছে। বাবার নাম নুরুল হক। গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী সদর উপজেলার মোহাব্বতপুর গ্রামে।

এসআই জানান, ধারণা করা হচ্ছে, ওই যুবক ভাড়ায় মোটরসাইকেল চালাতেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকা
এলাকার খবর
