Ajker Patrika
ঢাকা

মুগদায় বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১৫

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মুগদায় বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১৫
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মুগদা থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. মাসুদ রানা, রনি, রফিকুল ইসলাম, আরমান, মো. বিল্লাল হোসেন, ইলিয়াস রহমান, মো. নূর আলম, মো. মিজানুর রহমান ফয়সাল, মো. শরিফ, মো. রুবেল, পান্না, মো. জহিরুল ইসলাম, মো. সুমন ও অমিত হাসান ইমরান।

মুগদা থানা সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার থানা-পুলিশ বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ স্থানে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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