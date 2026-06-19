Ajker Patrika
ফুটবল

ব্রাজিলের কোচের চাপ কি রাষ্ট্রপতির চেয়েও বেশি

ক্রীড়া ডেস্ক    
ব্রাজিলের কোচের চাপ কি রাষ্ট্রপতির চেয়েও বেশি
এক বছর হলো ব্রাজিলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আনচেলত্তি। ছবি: সিবিএফ

মরক্কোর বিপক্ষে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ড্রয়ের পর তীব্র চাপের মুখে পড়েছে ব্রাজিল। তবে পরবর্তী ম্যাচে হাইতির মুখোমুখি হওয়ার আগে সেই ধাক্কা এবং পাহাড়সম চাপকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন সেলেসাওদের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। সংবাদ সম্মেলনে সমালোচকদের কড়া জবাব দিয়েছেন তিনি।

ব্রাজিল দলের কোচের পদে থাকা মানেই বাড়তি চাপ। তা দেশের রাষ্ট্রপতির চেয়েও বড় বলে মনে করেন কেউ কেউ। প্রথম বিদেশি কোচ হিসেবে ব্রাজিলের বিশ্বকাপের ডাগআউটে আছেন আনচেলত্তি। তবে এই চাপকে চাপ নয়, বরং সুযোগ হিসেবে দেখছেন তিনি, ‘একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলি: জাতীয় দলের কোচ হিসেবে এখানে দায়িত্ব পালন করাটা একটা পরম সৌভাগ্য। চাপ তো আমাকে সামলাতেই হবে। মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচের ফল ভালো ছিল না, তবে আমাদের গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে।’

ব্রাজিল দলের কোচের পদে থাকা মানেই বাড়তি চাপ। তা দেশের রাষ্ট্রপতির চেয়েও বড় বলে মনে করেন কেউ কেউ। প্রথম বিদেশি কোচ হিসেবে ব্রাজিলের বিশ্বকাপের ডাগআউটে আছেন আনচেলত্তি। তবে এই চাপকে চাপ নয়, বরং সুযোগ হিসেবে দেখছেন আনচেলত্তি। তিনি বলেন, ‘একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলি: জাতীয় দলের কোচ হিসেবে এখানে দায়িত্ব পালন করাটা একটা পরম সৌভাগ্য। চাপ তো আমাকে সামলাতেই হবে। মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচের ফল ভালো ছিল না, তবে আমাদের গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে।’ তো আমাকে সামলাতেই হবে। মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচের ফল ভালো ছিল না, তবে আমাদের গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘প্রথম ম্যাচেই কেউ বিশ্বকাপ জিতে যায় না। আমাদের সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আজ হোক বা কাল, আমরা এর সমাধান করবই।’

ব্রাজিলের তুলনায় আর্জেন্টিনা নিজেদের প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়ার বিপক্ষে দারুণ খেলা উপহার দিয়েছে। লিওনেল মেসি করেছেন হ্যাটট্রিকও। তবে বিশ্বকাপে তারকাদের নির্ভরতা দেখেন না আনচেলত্তি, ‘আর্জেন্টিনা অত্যন্ত গতিময় ও জমজমাট ফুটবল খেলে, তবে এমন কিছু দলও আছে যারা খুব লড়াকুভাবে খেলে এবং আগ্রাসীভাবে ডিফেন্ড করে।তঅবে বড় বড় তারকারাই এই বিশ্বকাপের ভাগ্য নির্ধারণ করবে না। আমি অন্তত এটাই মনে করি।’

ব্রাজিলের খেলার কোনো সুনির্দিষ্ট ধরন নেই—সংবাদমাধ্যমের এমন সমালোচনার জবাবে কোচ কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেই বলেন, ‘না, আমি দলের কোনো সুনির্দিষ্ট ধরন বা পরিচয় চাই না কারণ আমার দলকে মাঠে অনেক কিছু করতে হবে। লো ব্লকে রক্ষণভাগ সামলানো থেকে শুরু করে খেলোয়াড়দের দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আক্রমণ করা—সবই করতে হবে। আপনারা কোনো নির্দিষ্ট ধরন আশা করবেন না, কারণ আমি নিজেই তা চাই না। আমি এমন একটি দল চাই যা ফুটবলের বিভিন্ন রূপ ও কৌশলের সাথে মানিয়ে খেলতে জানে।’

গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে আগামীকাল ভোর ৪টায় ফিলাডেলফিয়াতে হাইতির মুখোমুখি হবে ব্রাজিল।

বিষয়:

খেলাব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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