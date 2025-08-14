প্রবাসীর পরিত্যক্ত ঘরে মিলল পাঁচ বালতি হাতবোমা

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
শরীয়তপুরের নড়িয়ায় এক প্রবাসীর পরিত্যক্ত ঘর থেকে পাঁচ বালতি হাতবোমা উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার মোক্তারের চর ইউনিয়নের পোড়াগাছা গ্রাম থেকে বালতিভর্তি বোমাগুলো উদ্ধার করে পুলিশ। তবে এর সঙ্গে কারা জড়িত, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেনি পুলিশ।
বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করতে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঢাকা থেকে ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা এসে বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করবেন বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নড়িয়া সার্কেল) আশিক মাহমুদ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পোড়াগাছা গ্রামের মিলন মাদবর দীর্ঘদিন ধরে ওমানপ্রবাসী। গ্রামের বাড়িতে কেউ না থাকায় মিলন মাদবরের বসতঘরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ দুপুরে সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে পাঁচটি বালতিতে রাখা ৩০টি তাজা হাতবোমা উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নড়িয়া সার্কেল) আশিক মাহমুদ বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে পাঁচ বালতি হাতবোমা উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে কতগুলো হাতবোমা রয়েছে, তা এখনো গুনে দেখা হয়নি। ধারণা করছি, ৪০ থেকে ৫০টি হাতবোমা থাকতে পারে। বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করতে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঢাকা থেকে তারা এসে বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করবে। তখন জানা যাবে আসলে কতগুলো হাতবোমা রয়েছে।’
আশিক মাহমুদ বলেন, ‘১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতকারীরা নাশকতা চালাতে বোমাগুলো মজুত করতে পারে বলে আমাদের ধারণা। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।’
