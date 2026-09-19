বুড়িগঙ্গা থেকে ২ ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে অজ্ঞাতনানা দুই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে নৌ-পুলিশ। আজ শনিবার পৃথক স্থান থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড হাসপাতাল) মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নৌ-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুরে বুড়িগঙ্গা নদীতে দুটি লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ খবর দেন। পরে নৌ-পুলিশের পৃথক দুটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
বরিশুর নৌ-পুলিশের এএসআই বাবুল মিয়া জানান, দুপুর ১২টার দিকে ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে বেপারিঘাট বরাবর মাঝনদী থেকে অজ্ঞাতনানা আনুমানিক ৪০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, দুই থেকে তিন দিন আগে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।
অন্যদিকে, হাসনাবাদ নৌ-পুলিশ সূত্র জানায়, স্থানীয়রা দোলেশ্বর খেয়াঘাট দিয়ে নৌকায় নদী পার হওয়ার সময় পানিতে একটি লাশ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে হাসনাবাদ নৌ-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আনুমানিক ২৮ বছর বয়সী এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে। তার পরনে ছিল জিনসের প্যান্ট ও ফুলহাতা শার্ট। তার শরীরেও কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত দুজনের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে তাদের মৃত্যুর কারণ উদঘাটনে তদন্ত করা হচ্ছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় পৃথকভাবে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
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