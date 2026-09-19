Ajker Patrika
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সিলেট

শাহজালালের মাজারে ডেগে এবার মিলল ৮৮ লাখ ৯২ হাজার ৯৬৬ টাকা

সিলেট প্রতিনিধি
শাহজালালের মাজারে ডেগে এবার মিলল ৮৮ লাখ ৯২ হাজার ৯৬৬ টাকা
সিলেটের হজরত শাহজালাল (রহ.) মাজারের দানের টাকা গণনা করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের হজরত শাহজালাল (রহ.) মাজারের দানের টাকা চতুর্থবারের মতো প্রকাশ্যে গণনার পর মিলেছে ৮৮ লাখ ৯২ হাজার ৯৬৬ টাকা। এছাড়াও স্বর্ণ ১ ভরি ৯ আনা ২ রতির পাশাপাশি ১৫ টিরও বেশি দেশের বিভিন্ন অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া গেছে। মাজারের ৩টি ডেগ ও ৫টি দানবাক্স খুলে এগুলো পাওয়া যায়।

আজ শনিবার বিকেলে মাজার প্রাঙ্গণে হিসাবের পর এ ঘোষণা দেন সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। তিনি বলেন, এই টাকাগুলো মাজারের সোনালী ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখা হবে পূর্বের ন্যায়। এপর্যন্ত পাওয়া সবগুলো টাকাই ব্যাংকে রাখা হয়েছে। এভাবে দফায় দফায় টাকা গণনা হবে।

এর আগে, শনিবার সকালে জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মামুনের উপস্থিতিতে মাজারের দানের ডেগ খোলা হয়। এরপর প্রকাশ্যে শুরু হয় দানের অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী গণনার কার্যক্রম। মাজারের দানের ডেগ ও দানবাক্স খোলার পর কয়েকটি চিঠি ও স্বর্ণালংকার পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, আনসার সদস্যদের উপস্থিতিতে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা টাকা গণনা করছেন।

হিসাবে ব্রিটিশ ৫ পাউন্ড, ভারতীয় রুপি ৩৯৯৪, থাইল্যান্ডের মুদ্রা ৫,৯৯ রিয়াল ২৫ পয়সা সৌদি রিয়াল, ২৯ মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা পাওয়া গেছে।

মাজারের আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে গঠিত ১৩ সদস্যের কমিটির তত্ত্বাবধানে এ গণনা হয়। গণনা শেষে পাওয়া অর্থ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মাজারের নামে সোনালী ব্যাংকে খোলা নির্ধারিত হিসাবে জমা রাখা হবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল।

চলতি বছর ২২ জুন প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে মাজারের দানের ডেগ ও দানবাক্সের অর্থ গণনা করা হয়। ওই দফায় ১৭ লাখ ৬৫ হাজার ৫৪৯ টাকা পাওয়া যায়। পাশাপাশি স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রাও পাওয়া যায়।

এরপর ১১ জুলাই দ্বিতীয় দফায় ৪৭ লাখ ১০ হাজার ১৫৩ টাকা। ১৫ আগস্ট ৭০ লাখ ৮৮ হাজার ৬৭২ টাকা পাওয়া যায়।

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