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চুরির অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ০৩
চুরির অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা
আজমল ওরফে আযম। ছবি: সংগৃহীত

খুলনায় ভাত চুরি করে খাওয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আজমুল হোসেন ওরফে আযমকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। আজ শনিবার রাতে আযমের বাবা কুতুব উদ্দিন বাদী হয়ে হত্যা মামলাটি করেন। মামলায় চারজনের নাম উল্লেখসহ আরও ২০-২৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

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বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হরিণটানা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইকবাল হোসেন। তিনি বলেন, ‘পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছে। ঘটনাটি আমরা তদন্ত করছি। জড়িতদের গ্রেপ্তার করা হবে।’

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এর আগে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাজা খানজাহান আলী আবাসিক হলের পেছনে ইসলামনগর রোডের চারতলা একটি মেসে এই হত্যাকাণ্ড হয়।

নিহত আজমুল ওরফে আযম (২৩) বেসরকারি খুলনা নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রথম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী। তিনি মাত্র ১০ দিন আগে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার বড় শলুয়া গ্রামের কুতুব উদ্দিনের ছেলে আযম।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়চুরিশিক্ষার্থীহত্যামামলাঅভিযোগখুলনা বিভাগ
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