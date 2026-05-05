Ajker Patrika
খুলনা

খুবিতে জার্মান দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী হাবেরমাসের সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুবিতে জার্মান দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী হাবেরমাসের সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে সেমিনার
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমিনারে অতিথিরা। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের উদ্যোগে জার্মান দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইয়ুর্গেন হাবেরমাসের জীবনাদর্শ ও চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে ‘রিভিজিটিং দ্য সোসিও-পলিটিক্যাল লিগ্যাসি অব ইয়ুর্গেন হাবেরমাস ইন কনটেম্পোরারি বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৫ মে) বেলা ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে মুখ্য বক্তা ছিলেন শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. সলিমুল্লাহ খান।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম।

ড. মো. রেজাউল করিম সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অনিশ্চয়তার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে ওঠা একটি সমাজব্যবস্থায় হঠাৎ পরিবর্তন এলে তা রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের নতুন বাস্তবতা তৈরি করে। এ ধরনের পরিবর্তনকে বোঝার জন্য সমালোচনামূলক চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার গুরুত্ব রয়েছে, যা হাবেরমাসের দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. হারুনর রশীদ খান। তিনি বলেন, ইয়ুর্গেন হাবেরমাসের চিন্তা ও কাজ বহুমাত্রিক এবং ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে অত্যন্ত প্রভাবশালী। তিনি বলেন, পাঠাভ্যাস একটি জাতির মানসিক বিকাশের সূচক; বই পড়ার মাধ্যমে বিশ্বখ্যাত চিন্তাবিদদের ধারণা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়। এ ধরনের সেমিনার শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও বিশ্লেষণী সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সেমিনারের মুখ্য বক্তা শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. সলিমুল্লাহ খান সমসাময়িক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হাবেরমাসের তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, মানবসমাজের বিকাশে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোকায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ভাষার দক্ষতা, বিশেষত মাতৃভাষায় গভীর জ্ঞান, সেই আলোকায়নের অন্যতম ভিত্তি।

সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের প্রধান প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আবুসাঈদ খানের সভাপতিত্বে সেমিনারে সম্মানিত অতিথি ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান স্কুলের ডিন প্রফেসর শেখ শারাফাত হোসেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার চন্দ ও সহকারী অধ্যাপক তাসনিয়া তাহসিন সুহা।

বিষয়:

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়খুলনা জেলাখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন বিএনপি নেতার, সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন পদত্যাগ করব,‌ আমরা তো হারিনি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

সম্পর্কিত

ঝিনাইদহে সরকারি ওষুধ বিক্রির সময় নারী আটক

ঝিনাইদহে সরকারি ওষুধ বিক্রির সময় নারী আটক

খুবিতে জার্মান দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী হাবেরমাসের সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে সেমিনার

খুবিতে জার্মান দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী হাবেরমাসের সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে সেমিনার

যাত্রাবাড়ী ও তেজগাঁও এলাকা থেকে এক দিনে ১১৭ জন গ্রেপ্তার

যাত্রাবাড়ী ও তেজগাঁও এলাকা থেকে এক দিনে ১১৭ জন গ্রেপ্তার

চবিতে শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে মানববন্ধন

চবিতে শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে মানববন্ধন