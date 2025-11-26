Ajker Patrika

শাহবাগে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে আগুন নিয়ন্ত্রণে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ০৪
রাজধানীর শাহবাগের বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (সাবেক পিজি হাসপাতাল) ব্লক-এ ভবনের চতুর্থ তলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার বেলা ১১টা ১৪ মিনিটে আগুন লাগার খবর ফায়ার সার্ভিসে পৌঁছায়। খবর পেয়ে ১১টা ২০ মিনিটে প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এর ১২ মিনিট পর বেলা ১১টা ৩২ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের কর্মকর্তা আনারুল ইসলাম দোলা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ফায়ার সার্ভিসের মোট ৭টি ইউনিট ঘটনাস্থলে কাজ করে। বেলা ১১টা ৩২ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

ফায়ার সার্ভিস জানায়, এখন পর্যন্ত কোনো হতাহত বা আটকে পড়া ব্যক্তির খবর পাওয়া যায়নি। আগুনের সূত্রপাতের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ চলছে এবং রোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

