Ajker Patrika

কুড়িলে রিকশার গ্যারেজ ও বাসাবাড়িতে অগ্নিকাণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড এলাকার কুড়াতলী বাজারে রিকশার গ্যারেজ ও টিনশেড বাসায় আগুন লাগে। আজ মঙ্গলবার রাত ৭টা ৩৮ মিনিটে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। পরে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিটের চেষ্টায় রাত ৮টা ৪২ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম দোলন আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

আনোয়ারুল ইসলাম দোলন জানান, কুড়িল বিশ্বরোড এলাকার রিকশার গ্যারেজ এবং টিনশেড বাসাবাড়িতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট এবং বারিধারা ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট রাত ৮টা ৪২ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

রাজধানীআগুনঢাকাফায়ার সার্ভিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...