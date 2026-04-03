Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর বনশ্রীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর রামপুরার বনশ্রী এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের একজন আরোহী নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম সুমন কাজী (৩৫)। তিনি হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী ছিলেন।

বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে বনশ্রী ডি ব্লকের আইডিয়াল স্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি দ্রুতগামী ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই সুমন কাজীর মৃত্যু হয়।

নিহত সুমন কাজীর বাড়ি বরিশালের গৌরনদী থানার বড় দুলাই গ্রামে। তাঁর বাবার নাম কাজী হাবিবুর রহমান। তিনি পরিবারের সঙ্গে উত্তর বাড্ডায় বসবাস করতেন।

নিহতের মামা মো. শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘আমার ভাগনে সুমন হার্ডওয়্যার সামগ্রীর ব্যবসায়ী। গত রাত ১১টার দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাসায় ফিরছিল সে। এ সময় রামপুরার বনশ্রী আইডিয়াল স্কুলের সামনে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় আহত হয় সে। খবর পেয়ে স্বজনরা প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলেও আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।’

খবর পেয়ে রামপুরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শোভন মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে রাত পৌনে ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠান।

বিষয়:

বনশ্রীঢাকা বিভাগমেডিকেল কলেজরামপুরাট্রাকমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

