রাজধানীর বনশ্রীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

রাজধানীর রামপুরার বনশ্রী এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের একজন আরোহী নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম সুমন কাজী (৩৫)। তিনি হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী ছিলেন।
বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে বনশ্রী ডি ব্লকের আইডিয়াল স্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি দ্রুতগামী ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই সুমন কাজীর মৃত্যু হয়।
নিহত সুমন কাজীর বাড়ি বরিশালের গৌরনদী থানার বড় দুলাই গ্রামে। তাঁর বাবার নাম কাজী হাবিবুর রহমান। তিনি পরিবারের সঙ্গে উত্তর বাড্ডায় বসবাস করতেন।
নিহতের মামা মো. শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘আমার ভাগনে সুমন হার্ডওয়্যার সামগ্রীর ব্যবসায়ী। গত রাত ১১টার দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাসায় ফিরছিল সে। এ সময় রামপুরার বনশ্রী আইডিয়াল স্কুলের সামনে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় আহত হয় সে। খবর পেয়ে স্বজনরা প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলেও আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।’
খবর পেয়ে রামপুরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শোভন মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে রাত পৌনে ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠান।
