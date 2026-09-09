Ajker Patrika
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রাজধানীর খিলগাঁও থেকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর খিলগাঁও থেকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

রাজধানীর খিলগাঁওয়ের নন্দীপাড়া এলাকা থেকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে খিলগাঁও থানা-পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার আসামির নাম মো. শামীম মাতব্বর (৩২)। আজ বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ।

খিলগাঁও থানা-পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি শামীম নন্দীপাড়া ত্রিমোহনী ব্রিজের পাশে অবস্থান করছেন। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে রাত পৌনে ৯টার দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার শামীমকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারআদালতযাবজ্জীবন
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