ধর্ষণ মামলার বাদীকে মারধরের অভিযোগ আসামিপক্ষের বিরুদ্ধে

শেরপুরে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এক কিশোরীকে (১৭) ধর্ষণের ঘটনায় দায়ের মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার পথে বাদীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে আসামিপক্ষের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আজ বুধবার সকালে ৫ জনের বিরুদ্ধে সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার একটি গ্রামে মারধরের ঘটনাটি ঘটে।
মামলা সূত্রে জানা যায়, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কিশোরীকে একাধিকবার ধর্ষণ করেছেন শিপন মিয়া ওরফে ফকির (২৩) নামের এক যুবক। এতে ওই কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে ২০২৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তাকে গর্ভপাত করান শিপন মিয়া। পরে ঘটনাটি জানাজানি ওই বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর শিপন মিয়ার বিরুদ্ধে শেরপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের অভিযোগে মামলা করেন কিশোরীর বাবা। ট্রাইব্যুনালের বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে শেরপুর জেলা সিআইডিকে তদন্তের আদেশ দেন। সিআইডি তদন্তে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের সত্যতা পেয়ে ২০২৫ সালের ২৭ নভেম্বর ট্রাইব্যুনালে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। এরপর ট্রাইব্যুনাল শিপন মিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। পরে শিপন ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণের কিছুদিন পর জামিনে বের হন।
মামলা ও পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য দিন ধার্য হলে শিপন ও তাঁর পরিবার বাদীপক্ষকে মামলা তুলে নিতে চাপ দিতে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার সকালে ট্রাইব্যুনালে মামলার সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার সময় মামলার বাদী ওই কিশোরীর বাবার ওপর হামলা চালায় শিপন মিয়া ও তাঁর লোকজন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। ওই ঘটনায় ৫ জনকে আসামি করে সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ওই কিশোরীর বাবা।
বাদীপক্ষের অভিযোগ, হাসপাতালে গিয়েও শিপনের পরিবারের সদস্যরা বাদীকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খোকন চন্দ্র দাস বলেন, ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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