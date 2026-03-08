বনানীতে পাজেরো গাড়ি থেকে ৩৩ লাখ টাকার বিদেশি মদসহ গ্রেপ্তার ১

রাজধানীর বনানীতে একটি পাজেরো গাড়ি থেকে ৩৩ লাখ টাকার বিদেশি মদসহ মো. আল আমিন (৩০) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার র্যাব-১-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত মিডিয়া অফিসার) মো. শাহ আলম এ তথ্য জানিয়েছেন।
শাহ আলম জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতে বনানী এলাকায় তল্লাশি চৌকি বসানো হয়। গতকাল দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে বনানীর জি-ব্লকের ৮ নম্বর সড়কে ৫৩৮ বোতল বিদেশি মদসহ আল আমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জব্দ করা মদের মূল্য আনুমানিক ৩৩ লাখ টাকা। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি পাজেরো গাড়ি জব্দ করা হয়।
এই র্যাব কর্মকর্তা আরও বলেন, গ্রেপ্তার আল আমিন কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের পেরিয়া বাজার শাকতলী গ্রামের মৃত জিয়াউর রহমানের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে বনানী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।
বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, সংঘাতপূর্ণ এলাকায় অবস্থানরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। আজ রোববার (৮ মার্চ) সন্ধ্যায় মৌলভীবাজার৮ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে স্ত্রীর করা যৌতুক মামলায় উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব (বহিষ্কৃত) ইস্তেহারুল করিম টিপু সুলতানকে (৩৩) গ্রেপ্তার করেছে নান্দাইল মডেল থানা-পুলিশ। রোববার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত শুক্রবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ইস্তেহারুল করিম টিপু সুলতানকে প্রধান আসামি করে২৩ মিনিট আগে
রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে জামায়াতের কর্মী মো. আলাউদ্দিন (৬৫) নিহতের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। নিহত আলাউদ্দিনের ছেলে ইমরান নাজির বাদী হয়ে গতকাল শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মোহনপুর থানায় হত্যা মামলাটি করেন।২৭ মিনিট আগে
সরকার সংস্কার বাস্তবায়ন না করার নানা ফন্দি আঁটছে। আমরা অপেক্ষায় আছি ১২ মার্চ সংসদ অধিবেশনের জন্য। সংস্কার না হলে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য আবারও রাস্তায় নামতে হবে।৩০ মিনিট আগে