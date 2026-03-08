Ajker Patrika
ঢাকা

বনানীতে পাজেরো গাড়ি থেকে ৩৩ লাখ টাকার বিদেশি মদসহ গ্রেপ্তার ১

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
বনানীতে পাজেরো গাড়ি থেকে ৩৩ লাখ টাকার বিদেশি মদসহ গ্রেপ্তার ১
রাজধানীর বনানীতে মদসহ গ্রেপ্তার আসামি। ছবি: র‍্যাব

রাজধানীর বনানীতে একটি পাজেরো গাড়ি থেকে ৩৩ লাখ টাকার বিদেশি মদসহ মো. আল আমিন (৩০) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার র‍্যাব-১-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত মিডিয়া অফিসার) মো. শাহ আলম এ তথ্য জানিয়েছেন।

শাহ আলম জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতে বনানী এলাকায় তল্লাশি চৌকি বসানো হয়। গতকাল দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে বনানীর জি-ব্লকের ৮ নম্বর সড়কে ৫৩৮ বোতল বিদেশি মদসহ আল আমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জব্দ করা মদের মূল্য আনুমানিক ৩৩ লাখ টাকা। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি পাজেরো গাড়ি জব্দ করা হয়।

এই র‍্যাব কর্মকর্তা আরও বলেন, গ্রেপ্তার আল আমিন কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের পেরিয়া বাজার শাকতলী গ্রামের মৃত জিয়াউর রহমানের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে বনানী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীর‍্যাবঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারমাদকঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

১৮ মার্চ ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন, বন্ধ থাকবে বেসরকারি অফিসও

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দখলে সেনা পাঠাতে চান ট্রাম্প, আলোচনায় খার্গ দ্বীপও

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সম্পর্কিত

পরিস্থিতি খারাপ হলে প্রবাসীদের দেশে আনার প্রস্তুতি রয়েছে: মন্ত্রী আরিফুল হক

পরিস্থিতি খারাপ হলে প্রবাসীদের দেশে আনার প্রস্তুতি রয়েছে: মন্ত্রী আরিফুল হক

স্ত্রীর যৌতুক মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা গ্রেপ্তার

স্ত্রীর যৌতুক মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে জামায়াত কর্মী নিহতের ঘটনায় হত্যা মামলা

রাজশাহীতে জামায়াত কর্মী নিহতের ঘটনায় হত্যা মামলা

সরকার নানা ফন্দি আঁটছে সংস্কার বাস্তবায়ন না করার: নাহিদ

সরকার নানা ফন্দি আঁটছে সংস্কার বাস্তবায়ন না করার: নাহিদ