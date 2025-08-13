Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

প্রেসক্লাবে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সমাবেশ, যান চলাচল ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ৪৮
জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে সমাবেশ করছেন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে সমাবেশ করছেন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে চলছে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে সমাবেশ করছেন শিক্ষকেরা। এরইমধ্যে সড়কের উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। হাইকোর্ট, পল্টন, গুলিস্তান কাকরাইলসহ আশপাশের এলাকাগুলোতে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই সমাবেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের ব্যানারে অংশ নিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা।

সমাবেশে আসা শিক্ষকেরা জানান, তাঁদের একটাই দাবি, এমপিওভুক্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তা না হলে তাঁরা আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

জোটের নেতারা জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলনের পর তৎকালীন সরকার ৫ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ও ২০ শতাংশ বৈশাখী ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়, যা পরে কার্যকর হয়। তখন তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী মেয়াদে জাতীয়করণ করা হবে। তবে দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানালেও আগের সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি।

তাঁরা জানান, চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচির মধ্যেই ২২তম দিনে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা উপদেষ্টা উৎসব ভাতা ২৫ শতাংশ বাড়ানো এবং আগামী বাজেটে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও শ্রান্তি বিনোদন ভাতা কার্যকরের ঘোষণা দেন। বাজেটে এই বরাদ্দ থাকলেও এখনো সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি হয়নি।

শিগগিরই প্রজ্ঞাপন জারি না হলে ধারাবাহিক আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

এদিকে শিক্ষকদের ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দল আলোচনার জন্যে সচিবালয়ে গিয়েছেন।

বিষয়:

যানজটপ্রেসক্লাবশিক্ষকসড়কসমাবেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফজলুর রহমান ও হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে: বিএনপিকে সারজিস

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

প্রেসক্লাবে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সমাবেশ, যান চলাচল ব্যাহত

প্রেসক্লাবে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সমাবেশ, যান চলাচল ব্যাহত

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেল অবরোধ, ট্রেনযাত্রীদের ভোগান্তি

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেল অবরোধ, ট্রেনযাত্রীদের ভোগান্তি

খুলনায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স, নিহত ১

খুলনায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স, নিহত ১