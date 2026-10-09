Ajker Patrika
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রাজধানীর ভাটারায় ভবনের দোতলা থেকে পড়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি
রাজধানীর ভাটারায় ভবনের দোতলা থেকে পড়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ভাটারা সাঈদনগর এলাকার একটি ভবনের দোতলা থেকে নিচে পড়ে ফুয়াদ নাঈম (২৩) নামে এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। তিনি ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ছিলেন।

আজ শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে ভাটারা সাঈদনগর বড় মসজিদ সংলগ্ন বাসার সাততলা ভবনের দোতলা থেকে নিচে পড়ে যান তিনি। পরে সহপাঠীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসেন। চিকিৎসক সকালে সোয়া ৮টার দিকে ফুয়াদকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে ফুয়াদের রুমমেট সাদমান সাকিব জানান, ফুয়াদ ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। ভাটারা সাঈদনগরে সাততলা বাসার দোতলায় মেস তাঁরা থাকতেন। সকালে স্থানীয়দের চিৎকার শুনে ঘুম থেকে উঠে নিচে গিয়ে ফুয়াদকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত তাঁকে ফরায়েজি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে কুর্মিটোলা হাসপাতাল হয়ে ঢাকা মেডিকেলে আনার পর ফুয়াদকে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। তবে কীভাবে তিনি নিচে পড়েছেন তা জানা যায়নি।

তিনি আরও জানান, ফুয়াদ নাঈমের বাড়ি রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার তেঁতুলিয়া গ্রামে। বাবার নাম মো. মিলন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান জানান, ফুয়াদ নাঈমের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি ভাটারা থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

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