ফরিদপুর বিভাগে যেতে চায় না শরীয়তপুরের মানুষ

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে শরীয়তপুর জেলার নাম অন্তর্ভুক্ত না করার দাবিতে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামাজিক সংগঠন ‘জাগো শরীয়তপুর’-এর উদ্যোগে আজ রোববার শরীয়তপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় বক্তারা বলেন, ভৌগোলিক অবস্থান ও যোগাযোগব্যবস্থার দিক থেকে শরীয়তপুর ফরিদপুরের বিপরীতে অবস্থিত। অপর দিকে রাজধানী ঢাকার কাছাকাছি হওয়ায় এখানকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিভাগের সঙ্গে থাকতে চায়। ফরিদপুর বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হলে শরীয়তপুরবাসী প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ভোগান্তিতে পড়বে।
বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, শরীয়তপুরের দাবি উপেক্ষা করে যদি ফরিদপুর বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে তাঁরা আরও কঠোর কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হবেন। প্রয়োজনে পদ্মা সেতু বন্ধ করে দেবেন।
সমাবেশে বক্তব্য দেন সাবেক সংসদ সদস্য সরদার এ কে এম নাসিরউদ্দিন কালু, জামায়াত ইসলামীর আমির অধ্যক্ষ আব্দুর রব হাশেমী, ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি এস এম আহসান হাবীব, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি শাহ জালাল সাজু, খেলাফত মজলিসের সভাপতি সাব্বির আহমেদ উসমানী, জাগো শরীয়তপুরের আহ্বায়ক আমিন মোহাম্মদ জিতু, ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাকির হোসেন হাওলাদার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক ইমরান আল নাজির, শিবিরের সভাপতি শাখাওয়াত কাওছার, খেলাফত যুব মজলিসের সম্পাদক মাওলানা কারি মুয়াজ, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি জীবন আহমদ নান্টু, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী প্রমুখ।
জাগো শরীয়তপুরের নেতারা জানান, ২০১৫ সালে ফরিদপুর বিভাগ ঘোষণার উদ্যোগ নেওয়া হলে শরীয়তপুরে ব্যাপক আন্দোলন হয়। পরে ২০২২ সালে ‘পদ্মা বিভাগ’ নামেও একটি প্রস্তাব আসে, কিন্তু নিকার বৈঠকে অনুমোদন না পাওয়ায় তা বাস্তবায়িত হয়নি।
সম্প্রতি গত ৮ সেপ্টেম্বর প্রি-নিকার বৈঠকে ফরিদপুর ও কুমিল্লাকে নতুন বিভাগ করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হলে শরীয়তপুরে আবারও আন্দোলন শুরু হয়। ওই দিন থেকে বিক্ষোভ-মিছিল, মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদানের মতো কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
এ ধারাবাহিকতায় গত ১২ সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ছাত্রসংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়। এরপর ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
এরই অংশ হিসেবে আজ সকালে শহরের দুবাই প্লাজায় সংবাদ সম্মেলন করে জাগো শরীয়তপুর। এতে বলা হয়, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে নিকার বৈঠকে নতুন বিভাগের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে। তার আগে দাবি আদায়ে ধারাবাহিক কর্মসূচি হিসেবে সংবাদ সম্মেলন, বিক্ষোভ-মিছিল, মানববন্ধন, গণসংযোগ, সংহতি সমাবেশ, কর্মবিরতি ও গণসমাবেশের আয়োজন করা হবে।
এর আগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে শরীয়তপুর-ঢাকা সড়ক ঘণ্টাব্যাপী অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারীরা।
