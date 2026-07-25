রাজধানীতে মধ্যরাতে গুলিতে নিহত যুবদল কর্মী, গুলিবিদ্ধ দুই পথচারী, অস্ত্রধারী আটক

রাজধানীর মিরপুরে দুর্বৃত্তদের এলোপাতাড়ি গুলিতে যুবদলের এক কর্মী নিহত ও দুই পথচারী আহতের ঘটনায় এক অস্ত্রধারীকে আটক করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মিরপুর-১৩ নম্বর এলাকার শেরেবাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে গুলির ঘটনা ঘটে।
ঘটনার পর পালানোর সময় স্থানীয়রা এক সন্দেহভাজন অস্ত্রধারীকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. ইউসুফ আলী (৪৫)। তিনি কাফরুল থানা যুবদলের কর্মী ছিলেন। এতে আহত দুজন হলেন—সবজি বিক্রেতা সালাম সরদার (৪৫) ও মনির হোসেন (৩২)।
কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গোলাগুলির খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইউসুফ মারা যান। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ইউসুফসহ সাত-আটজন স্থানীয় বাসিন্দা ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তিনজন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত সেখানে এসে তাঁদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে।
বুলেটের আঘাতে ইউসুফ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে দুটি গুলি লাগে। গুলির শব্দে এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হামলা চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় জনতা চঞ্চল (২৩) নামে এক অস্ত্রধারীকে ধাওয়া করে আটক করে। পরে তাঁকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত সালাম সরদার পেশায় একজন সবজি বিক্রেতা। ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করা সালামের বাড়ি পিরোজপুরে; জীবিকার তাগিদে মাত্র এক সপ্তাহ আগে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। অপর আহত মনির হোসেন স্থানীয় বাসিন্দা।
কাফরুল থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, ঘটনার পরপরই অভিযান চালিয়ে চঞ্চল নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। হামলার সঙ্গে জড়িত অন্য তিনজনকে চিহ্নিত করা এবং তাঁদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কারণ ও রহস্য উদ্ঘাটনে কাফরুল থানা-পুলিশের পাশাপাশি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ যৌথভাবে কাজ করছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) চারজন পুরুষ ও দুজন নারীসহ মোট ছয়জনকে বাংলাদেশে অবৈধভাবে পুশ ইনের চেষ্টা করেছে বলে জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তবে বিজিবির তৎপরতায় ওই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।৪২ মিনিট আগে
নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. ইসমাইল আল রাজিবকে ৫০টি ইয়াবা বড়িসহ আটক করেছে রায়পুরা থানা-পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার পৌর তুলাতলী মোড় এলাকায় সিএনজি থেকে তাঁকে আটক করা হয়...১ ঘণ্টা আগে
মাদারীপুরে জেলা বিএনপি নেতার বসতবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে মাদারীপুর শহরের পুরানবাজারের শান্তিনগর এলাকায় জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সোহরাব হাওলাদারের বাড়িতে এ হামলা হয়েছে...১ ঘণ্টা আগে
রাজাবাড়িতে মহিউদ্দিন চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনের অংশ থেকে বিন্না বাজার হয়ে জিলবাড়ি পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কের বিভিন্ন স্থানে বড় ধরনের ধস নেমেছে। দীর্ঘদিনের খালভাঙনে সড়কের উল্লেখযোগ্য অংশ আগেই বিলীন হয়ে যায়। সাম্প্রতিক টানা বৃষ্টিতে অবশিষ্ট অংশেও গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, যা এখন২ ঘণ্টা আগে