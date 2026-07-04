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জুলাই আন্দোলনকে কটাক্ষ: শাওন-মাহিয়া মাহির বিরুদ্ধে জিডি, তদন্তে ডিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ জুলাই ২০২৬, ১৪: ২৭
জুলাই আন্দোলনকে কটাক্ষ: শাওন-মাহিয়া মাহির বিরুদ্ধে জিডি, তদন্তে ডিবি
মেহের আফরোজ শাওন ও মাহিয়া মাহি। ফাইল ছবি

অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওন, চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি এবং শান্তা ফারজানা নামে এক নারীর বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনকে কটাক্ষ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অবমাননাকর মন্তব্য ও অপপ্রচারের অভিযোগে রাজধানীর শাহবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান।

তিনি বলেন, ‘একটি জিডি হয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত শেষে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

শুক্রবার (৩ জুলাই) ‘রাষ্ট্র সংলাপ ফোরাম’ নামে একটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আ ন ম আয়াস, কেন্দ্রীয় সংগঠক তুহিন ফরাজী এবং কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক মুহাম্মদ শাহ্ আলম বাদশা শাহবাগ থানায় লিখিত অভিযোগটি দায়ের করেন।

জিডিতে অভিযোগ করা হয়েছে, অভিযুক্তরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জুলাই আন্দোলনকে অবমাননা ও কটাক্ষ করে বিভিন্ন পোস্ট ও বক্তব্য দিয়েছেন, যা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং আন্দোলনের চেতনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা। এসব অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগটি পরবর্তী তদন্তের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাইবার ক্রাইম ইউনিটে (ডিবি সাইবার) পাঠানো হয়েছে। অভিযোগে উল্লেখ করা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট, বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট লিংকগুলো সাইবার ইউনিট যাচাই-বাছাই করবে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

মাহিয়া মাহিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগমামলাআইন ও বিচার ‍মেহের আফরোজ শাওনজুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ড
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