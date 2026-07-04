Ajker Patrika
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রংপুর

তিন পরিবারের পাঁচ বসতঘর পুড়ে ছাই

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
তিন পরিবারের পাঁচ বসতঘর পুড়ে ছাই
আগুনে পুড়ে যাওয়া ঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বড় আলমপুর ইউনিয়নের ছোট উজিরপুর গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তিনটি পরিবারের পাঁচটি বসতঘর পুড়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, এতে প্রায় ২৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

শনিবার সকালে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্তরা হলেন ওই গ্রামের মৃত আব্দুস সামাদের ছেলে বেলাল মিয়া, রাশেদুল ইসলাম ও তাঁর মা আসমা বেগম। তাঁরা একই বাড়িতে পৃথকভাবে বসবাস করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মালেক মিয়া বলেন, আগুন লাগার পর মুহূর্তই তা পাশের ঘরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা পানি ও বিভিন্ন উপায়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুনের তীব্রতায় তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি।

আরেক বাসিন্দা মাহবুর রহমান বলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাঁচটি বসতঘর পুড়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো এখন খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাদের পাশে দাঁড়ানো জরুরি।

স্থানীয়দের ধারণা, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। খবর পেয়ে পীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এর আগেই পাঁচটি বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত রাশেদুল ইসলাম বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ২৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমরা সর্বস্ব হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছি। সরকারি সহায়তা ও সমাজের বিত্তবান মানুষের সহযোগিতা পেলে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারব।’

পীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার নাজমুল হক বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদুল হাসান বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে শুকনা খাবার ও প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

রংপুর জেলাঅগ্নিকাণ্ডরংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (রংপুর)
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