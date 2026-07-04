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রাজধানীর চকবাজার খাজা মার্কেটে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৬টি ইউনিট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ জুলাই ২০২৬, ১৫: ২২
রাজধানীর চকবাজার খাজা মার্কেটে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৬টি ইউনিট
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৬টি ইউনিট। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর চকবাজার এলাকার আশিক টাওয়ারের খাজা মার্কেটে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার দুপুর ১টা ৩৪ মিনিটে সাততলা ওই ভবনের তৃতীয় তলায় একটি দোকানে আগুন লাগে। খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৬টি ইউনিট।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্মকর্তা খালেদা ইয়াসমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, আশিক টাওয়ারের খাজা মার্কেটে আজ দুপুর ১টা ৩৪ মিনিটে আগুন লাগার সংবাদ তারা পান। খবর পেয়ে দুপুর ১টা ৪৬ মিনিটে লালবাগ ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে সহায়তার জন্য সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশনের আরও চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়।

এখনো পর্যন্ত আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের কোনো তথ্য জানা যায়নি।

বিষয়:

আগুনঢাকা বিভাগচকবাজারফায়ার সার্ভিস
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