মিরপুরে মধ্যরাতেও উড়ছে ধোঁয়া, উৎসুক জনতার ভিড়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মিরপুরে মধ্যরাতেও উড়ছে ধোঁয়া, উৎসুক জনতার ভিড়

‎মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকালে রাসায়নিকের গুদামে লাগা আগুন মধ্যরাতেও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। রাত ১২টার পরও গুদাম থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে তা দেখছে হাজারো উৎসুক জনতা।

‎মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে মিরপুরের শিয়ালবাড়ীতে পোশাক কারখানা ও রাসায়নিকের গুদামের অগ্নিকাণ্ডে এমন চিত্র দেখা যায়।

‎মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আলম ট্রেডার্স নামের রাসায়নিক গুদাম এবং পাশের একটি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ১৬ জনের প্রাণহানি ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট। দিনভর তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। সন্ধ্যায় পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেও রাত ১২টা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আসেনি রাসায়নিকের গুদামের আগুন।

‎রাত ১১টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল সাংবাদিকদের বলেন, ‘আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে, তবে পুরো শঙ্কা কাটেনি। কেমিক্যাল থেকে আবারও আগুন লাগার আশঙ্কা রয়েছে। রাতেও আমাদের ইউনিট সেখানে অবস্থান করবে। ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারবার প্রচার ও নির্দেশনা দেওয়ার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনের বিষয়ে সতর্কতা মানা হচ্ছে না। আমরা এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর দেখতে চাই না। ভবনটির কাঠামো দেখে মনে হচ্ছে কোনো বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা হয়নি।’

‎রাত ১২টায়ও আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। এদিকে ঘটনাস্থলে ভিড় করে আছে হাজারো উৎসুক জনতা।

‎শিক্ষার্থী কারিমা ইসলাম টুম্পা বলেন, ‘বাসার পাশে এত বড় ঘটনা, তাই দেখতে এসেছি। এখনো আগুন নেভেনি। সর্বশেষ পরিস্থিতি কী, তা-ই বুঝতে চাচ্ছি।’

‎স্থানীয় বাসিন্দা আবদুর রশিদ জানান, আগুন লাগা ভবনটির পাশের একটি পোশাক কারখানায় তাঁর স্ত্রী কাজ করেন। তাই কৌতূহল থেকে দেখতে এসেছেন।

‎এদিকে সন্ধ্যার পর থেকে ঘটনাস্থলে আসেন এনসিপি, জামায়াতে ইসলামী, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। রাত ১২টায় দুর্ঘটনাস্থলে আসেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক।

এ সময় রুহুল কবির রিজভী সাংবাদিকদের বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিএনপির পক্ষ থেকে ঢাকা মহানগর উত্তর আহ্বায়ক নিহত প্রতিটি পরিবারকে ১ লাখ টাকা করে সহযোগিতা করবেন। এ ছাড়াও ক্ষমতায় এলে অগ্নিনির্বাপণে বিএনপি সোচ্চার থাকবে, বিশেষ করে আবাসিক এলাকায় শিল্পায়নসহ সমন্বয়হীনতার ঘাটতি পূরণে কাজ করবে।

রাসায়নিক আগুন আগুনে পুড়ে মৃত্যু ঢাকা ফায়ার সার্ভিস
