Ajker Patrika
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নারীর খণ্ডিত লাশ: দুই পা উদ্ধার, ফিঙ্গারপ্রিন্টেও মেলেনি পরিচয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ১৭
নারীর খণ্ডিত লাশ: দুই পা উদ্ধার, ফিঙ্গারপ্রিন্টেও মেলেনি পরিচয়
কালো রঙে ব্যাকপ্যাকের ভেতর থেকে মরদেহের মাথা ও একটি হাত পাওয়া যায়। ছবি: পুলিশ

রাজধানীর আদাবরে ১০ নম্বর হাক্কার মোড় এলাকায় ব্যাগ ও খাল থেকে উদ্ধার হওয়া খণ্ডবিখণ্ড নারীর মরদেহের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। গতকাল শনিবার মরদেহের চার টুকরা উদ্ধারের পর আরও দুই পা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় গতকাল রাতে আদাবর থানায় অজ্ঞাতনামা এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যা ও লাশ গুমের অভিযোগে মামলা হয়েছে।

আজ রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত নিহত নারীর পরিচয় বা লাশের দাবি নিয়ে কেউ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

পুলিশ জানায়, গতকাল বিকেল ৫টার দিকে আদাবর ১০ নম্বর হাক্কার মোড় এলাকা থেকে খণ্ডবিখণ্ড অবস্থায় নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। একটি ব্যাকপ্যাকের ভেতর থেকে মাথা ও দুই হাত এবং খালে পাওয়া প্লাস্টিকের বস্তা থেকে শরীর ও দুই পা উদ্ধার করা হয়।

পরিচয় শনাক্তের জন্য ঘটনাস্থলে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) সদস্যরা গিয়ে আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। তবে আঙুলের ছাপের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, নিহত নারীর বয়স ১৮ বছরের কম বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এ কারণে জাতীয় পরিচয়পত্রের সার্ভারে তাঁর তথ্য না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুলিশের ধারণা, মরদেহটি অন্য কোনো স্থান থেকে খালে ফেলে দেওয়া হয়েছে। খালটিতে ময়লা-আবর্জনা থাকলেও পানির স্রোত রয়েছে। ফলে কয়েক দিন আগে অন্য কোথাও ফেলে দেওয়া মরদেহটি ভেসে ওই এলাকায় আসতে পারে।

আদাবরে নারীর ৪ টুকরো মরদেহ উদ্ধার, পাওয়া যায়নি দুই পাআদাবরে নারীর ৪ টুকরো মরদেহ উদ্ধার, পাওয়া যায়নি দুই পা

তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা বলেন, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত নিহত নারীর পরিচয় বা লাশের দাবি নিয়ে কেউ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। এ ঘটনায় আদাবর থানায় করা মামলায় অজ্ঞাতনামা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, ৮ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১২টা থেকে ১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সোয়া ৬টার মধ্যে যেকোনো সময় হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে। ১২ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার দিকে থানায় লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর মামলা করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত নারীর পরিচয় শনাক্তের পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে তদন্ত চলছে। ঘটনাস্থল ও এর আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আদাবর থানার এসআই মহেশ চন্দ্র সিংহ। তিনি ওই এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

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