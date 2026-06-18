লবণ পরিবহনের আড়ালে পাচার হচ্ছিল ইয়াবা, আটক ৫

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার পদুয়ারবাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে একটি কাভার্ডভ্যান থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর দক্ষিণ উপজেলার পদুয়ারবাজার এলাকায় পরিচালিত এ অভিযানে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পাঁচজনকে আটক করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
আটক ব্যক্তিরা হলেন কাভার্ডভ্যানের মালিক সিরাজগঞ্জ জেলার শিপন শেখ, কাভার্ডভ্যান চালক মাজাহার শেখ ও হেলপার সুরুজ হাসান এবং প্রাইভেটকার চালক রুবেল ও যাত্রী সোহেল রানা।
কুমিল্লার পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল প্রথমে চৌদ্দগ্রাম এলাকা থেকে ঢাকামুখী একটি প্রাইভেটকারের চালক ও যাত্রীকে সন্দেহজনক আচরণের কারণে আটক করে। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পদুয়ারবাজার এলাকায় কাভার্ডভ্যানটি আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। একপর্যায়ে গাড়িটির উপরের অংশে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা ১৬টি প্যাকেট থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ সুপার আরও জানান, ইয়াবার এই চালানের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আটক পাঁচজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।
মামলার নথি অনুযায়ী প্রতারণা, বিশ্বাস ভঙ্গ এবং কাগজপত্র জালিয়াতির অভিযোগে আহমেদ জোবায়েরসহ মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করা হয়। গত ১০ মে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সমন জারি করে ১৭ জুনের মধ্যে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।২১ মিনিট আগে
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