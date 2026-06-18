Ajker Patrika
কুমিল্লা

লবণ পরিবহনের আড়ালে পাচার হচ্ছিল ইয়াবা, আটক ৫

কুমিল্লা প্রতিনিধি
লবণ পরিবহনের আড়ালে পাচার হচ্ছিল ইয়াবা, আটক ৫
লবণ পরিবহনের আড়ালে পাচার হচ্ছিল ইয়াবা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার পদুয়ারবাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে একটি কাভার্ডভ্যান থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর দক্ষিণ উপজেলার পদুয়ারবাজার এলাকায় পরিচালিত এ অভিযানে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পাঁচজনকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা।

আটক ব্যক্তিরা হলেন কাভার্ডভ্যানের মালিক সিরাজগঞ্জ জেলার শিপন শেখ, কাভার্ডভ্যান চালক মাজাহার শেখ ও হেলপার সুরুজ হাসান এবং প্রাইভেটকার চালক রুবেল ও যাত্রী সোহেল রানা।

কুমিল্লার পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল প্রথমে চৌদ্দগ্রাম এলাকা থেকে ঢাকামুখী একটি প্রাইভেটকারের চালক ও যাত্রীকে সন্দেহজনক আচরণের কারণে আটক করে। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পদুয়ারবাজার এলাকায় কাভার্ডভ্যানটি আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। একপর্যায়ে গাড়িটির উপরের অংশে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা ১৬টি প্যাকেট থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সুপার আরও জানান, ইয়াবার এই চালানের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আটক পাঁচজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লাইয়াবামাদকচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরডিবি
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