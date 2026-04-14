দাউদকান্দিতে নিহত ৭ শ্রমিক: দাফনের জন্য ২৫ হাজার টাকা করে দিচ্ছে উপজেলা প্রশাসন

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সাত শ্রমিকের পরিবারকে দাফন ও শেষকৃত্যের জন্য ২৫ হাজার টাকা করে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য ১৫ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।
দাউদকান্দি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাছরিন আক্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, প্রাথমিকভাবে নিহতদের দাফন-কাফনের খরচ হিসেবে পরিবারপ্রতি ২৫ হাজার টাকা এবং আহতদের চিকিৎসা সহায়তায় ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।
এর আগে সোমবার (১৩ এপ্রিল) দিনগত রাত সোয়া ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি উপজেলার হাসানপুর এলাকায় চট্টগ্রামমুখী একটি চালবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই সাতজন নিহত হন এবং আরও ছয়জন গুরুতর আহত হন।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা ও উদ্ধারকারী দল হতাহতদের উদ্ধার করে। নিহতদের মরদেহ দাউদকান্দি হাইওয়ে থানায় রাখা হয়েছে। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নিহতরা সবাই দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা এবং পেশায় দিনমজুর ছিলেন। তাঁরা কম খরচে যাতায়াতের জন্য ট্রাকে করে কাজের সন্ধানে চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।
নিহতদের মধ্যে রয়েছেন নবাবগঞ্জ থানার খালিবপুর এলাকার মো. আজাদের ছেলে আফজাল হোসেন (৩৫), আলমের ছেলে সোহরাব হোসেন (৪০), ফজলুর রহমানের ছেলে সালেক (৪৫), বিরামপুর উপজেলার ভাইঘর এলাকার পলাশের ছেলে সুমন (২১), একই গ্রামের বিষ্ণু (৩৫), মজিরুল ইসলামের ছেলে আবু হোসেন (৩০) এবং রাকিবুল্লাহর ছেলে আব্দুর রশিদ (৫৫)।
