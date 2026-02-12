Ajker Patrika
কুমিল্লা

অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রার্থীর মা, ভোট দিয়ে আবার হাসপাতালে

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লায় অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে প্রার্থীর মা ভোট দিলেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী জসীম উদ্দিনের মা আনোয়ারা বেগম (৮৫) অ্যাম্বুলেন্সে শুয়েই ভোট দিয়েছেন। তিনি গত ২৩ মাস ধরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ছেলে জসীম উদ্দিন ধানের শীষের প্রার্থী হওয়ায় অসুস্থতার মধ্যেও তাঁকে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন মা আনোয়ারা বেগম। মায়ের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় ঢাকা থেকে অ্যাম্বুলেন্সযোগে তাঁকে কুমিল্লায় আনা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল ইউনিয়নের বাগড়া দারুল উলুম ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা কেন্দ্রে পৌঁছায় তাঁকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স। এ সময় তাঁর মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো ছিল।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেননি। পরে প্রিসাইডিং কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে পোলিং কর্মকর্তারা ব্যালট পেপার অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যান। সেখানেই ব্যালটে সিল দিয়ে টিপসই দেন আনোয়ারা বেগম।

এ দৃশ্য দেখতে কেন্দ্রের আশপাশে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনেকেই তাঁর এই আগ্রহকে ছেলের প্রতি মায়ের অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেন।

মায়ের এমন দৃঢ়তায় আপ্লুত জসীম উদ্দিন বলেন, ‘দীর্ঘ ২৩ মাস ধরে আমার মা হাসপাতালের বিছানায়। অসুস্থতার মধ্যেও তিনি আমাকে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর সেই ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে ঢাকা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে কেন্দ্রে নিয়ে এসেছি। ভোট দিতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত।’

